Google Health 5.12: novità per pressione, gravidanza e glicemia

Con la versione 5.12, disponibile su Android e iOS, Google Health porta in dote un pacchetto di novità tutt’altro che marginale. A poche settimane dal precedente aggiornamento, l’app di Google interviene su alcuni pilastri del monitoraggio della salute come la pressione sanguigna, la gravidanza e la glicemia, senza dimenticare una serie di ritocchi minori. C’è però un dettaglio da tenere presente fin da subito, perché una parte delle funzioni più interessanti passa dal coach basato sull’intelligenza artificiale, riservato a chi sottoscrive Google Health Premium.

Pressione sanguigna e gravidanza, cosa cambia con Google Health 5.12

Per chi tiene sotto controllo il cuore, la novità più concreta è la possibilità di inserire a mano le misurazioni della pressione oppure di importarle da un’altra applicazione attraverso Apple Health o Health Connect. Il percorso è piuttosto semplice. Basta toccare il tasto +Log nella scheda “Oggi” e scegliere la voce “Pressione sanguigna”. Gli abbonati hanno anche una strada alternativa, cioè comunicare il valore direttamente durante una conversazione con il Google Health Coach. I dati raccolti confluiscono poi in grafici consultabili nella scheda Salute, all’interno della sezione Cuore.

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Sul versante della maternità debutta il tracciamento della gravidanza, attivabile dalle impostazioni del ciclo mestruale o, ancora una volta, tramite il coach per chi paga l’abbonamento. Nel momento in cui viene registrata una gravidanza, l’app sospende in automatico le previsioni del ciclo e le notifiche legate al periodo, mentre la pagina dedicata cambia volto e comincia a mostrare le settimane di gestazione. Con la versione Premium l’assistente fa un passo in più e adatta conversazioni e schede informative proprio alla gravidanza in corso.

Glicemia più leggibile e nuove fonti per le cartelle cliniche

Anche la glicemia riceve attenzioni importanti. Il grafico dei valori ora sovrappone eventi come attività fisica, sonno e pasti, così diventa molto più immediato capire in che modo le abitudini quotidiane incidono sui livelli di zucchero nel sangue. Gli eventi possono essere annotati direttamente dal grafico stesso, nella sezione Salute Metabolica, senza dover passare da altre schermate.

Ci sono poi aggiunte più di nicchia ma comunque degne di nota. In Inghilterra chi ha accesso ai propri dati del Servizio Sanitario Nazionale, l’NHS, può sincronizzarli con l’app grazie al partner Patients Know Best, partendo dal profilo personale. Arriva inoltre il supporto a Function Health, i cui esami di laboratorio si importano cercando il provider durante la configurazione delle cartelle cliniche. Cambia anche il diario alimentare, visto che i cibi registrati entro una finestra di 60 minuti vengono ora raggruppati insieme per restituire un quadro più chiaro di ogni pasto.

Resilienza, piani fitness e il peso dell’abbonamento

Google ha sistemato anche un problema legato al Punteggio di Resilienza, che a causa di un bug risultava artificialmente basso. I valori sbagliati registrati in passato verranno corretti a breve. Per gli abbonati Premium compaiono infine dei riepiloghi personalizzati sui progressi dei piani di allenamento, visibili nella scheda Fitness.

Proprio qui sta il rovescio della medaglia, dato che diverse funzioni introdotte con questo rilascio, dal coach AI ai resoconti sull’andamento del fitness, richiedono l’abbonamento Google Health Premium, venduto a parte rispetto all’app. La società precisa inoltre che le cartelle cliniche sincronizzate potrebbero non essere complete o accurate e che Google Health non è pensata per scopi medici.

Fonte: TecnoAndroid