Google Foto Web migliora gestione RAW: cosa cambia?

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Il team di sviluppatori di b lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi e applicazioni che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità o modifiche grafiche più o meno rilevanti e risolvendo i bug riscontrati. L’ultimo esempio di questo incessante lavoro di miglioramento arriva da Google Foto, senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dall’azienda statunitense, che in queste ore si arricchisce di una nuova funzionalità dedicata alla gestione delle foto in formato RAW nella versione Web del servizio.

Doppia opzione: conversione JPEG o download file originale

Attraverso un post sul sito di supporto ufficiale, il team del colosso di Mountain View ha annunciato il rilascio di un aggiornamento che riguarda la gestione delle foto in formato RAW di Google Foto sul Web. In pratica, nel momento in cui si fa clic su Modifica su una foto RAW, gli utenti avranno la possibilità di modificarla con Google Foto, con l’immagine che viene convertita in formato JPEG e aperta nell’editor del servizio di Google, oppure di scaricare il file RAW in modo da avere il file originale sul dispositivo per utilizzarlo con un editor di terze parti che supporta l’elaborazione di tale formato.

Google ricorda a tal proposito che al momento gli editor Web di terze parti che supportano la modifica di file di immagini RAW sono Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Photopea. Questi strumenti professionali offrono controlli avanzati per l’elaborazione di file RAW che l’editor integrato di Google Foto non può eguagliare, garantendo ai fotografi professionisti o appassionati la flessibilità necessaria per ottenere risultati ottimali dalle proprie immagini.

Impostazione editor predefinito per flusso lavoro semplificato

Al fine di rendere più semplice il flusso di lavoro, gli utenti possono impostare il servizio di Google come editor RAW predefinito, così da saltare questa finestra di dialogo di scelta ogni volta che aprono un file RAW per la modifica. Questa opzione risulta particolarmente utile per utenti che elaborano consistentemente le proprie foto RAW nello stesso modo, eliminando un passaggio ripetitivo dal processo.

La novità rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla gestione precedente dove le opzioni per i file RAW erano più limitate. Google Foto riconosce che fotografi diversi hanno esigenze diverse: alcuni preferiscono la comodità di editing rapido integrato anche a costo di conversione in JPEG, mentre altri necessitano di preservare tutti i dati RAW originali per post-produzione avanzata con software specializzati.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti di Google Foto che accedono al servizio tramite browser Web. Non sono richieste azioni particolari per attivare la funzionalità che compare automaticamente quando si tenta di modificare un’immagine in formato RAW caricata su Google Foto.