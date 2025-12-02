Google Foto si rifà il look: nuova interfaccia per gli album, più moderna e coerente

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Google continua il restyling silenzioso delle sue app più diffuse, e questa volta tocca a Google Foto, che si prepara a introdurre un aggiornamento visivo dedicato agli album. Il rollout è già in corso e, anche se per ora riguarda un numero limitato di utenti, segna un altro passo nel percorso di transizione verso il linguaggio Material 3 Expressive, ormai punto di riferimento per l’interfaccia dell’ecosistema Android.

Un restyling all’insegna della coerenza visiva

L’obiettivo è chiaro: rendere Google Foto non solo più bella, ma anche più funzionale e coerente con il resto dei servizi Google. Gli album abbandonano il vecchio layout statico per una copertina espansa, che si estende fino alla barra di stato e integra pulsanti, titolo e menu in modo più armonico.

I pulsanti “Indietro” e “Altro” compaiono ora in icone circolari bianche sovrapposte alla foto di copertina, mentre il titolo dell’album passa al centro dello schermo con un font più grande e moderno, in linea con l’estetica espressiva del nuovo Material. In basso, invece, rimane la classica “pillola” che ospita le opzioni di condivisione, aggiunta di elementi e modifica.

Cambiamenti anche per gli album condivisi

La nuova interfaccia non riguarda solo gli album personali: anche quelli condivisi beneficiano di un layout aggiornato e più leggibile. Sotto il titolo compaiono il periodo delle foto e una pillola ovale con l’indicazione “Condiviso”, accompagnata dall’avatar degli utenti coinvolti e dal pulsante per generare rapidamente un link di condivisione.

Nel menu “Altro”, accessibile dai tre puntini in alto, le voci sono state riorganizzate per maggiore chiarezza e, come su altre app Google, il menu si apre verso il basso invece di sovrapporsi al pulsante, migliorando l’ergonomia su schermi grandi.

Material 3 Expressive: più che un tema, un linguaggio

Quello che Google sta facendo con Foto è un esempio perfetto del suo approccio evolutivo alle interfacce. Con Material 3 Expressive, il design si fa più dinamico, morbido e coerente tra app e dispositivi, unificando font, icone e colori. Il risultato è un ambiente visivo più rilassante e immediato, che facilita la navigazione e migliora la leggibilità in ogni condizione di luce. Il colpo d’occhio è sicuramente più moderno, ma non si tratta solo di estetica: l’aggiornamento aiuta anche a ridurre la confusione visiva tra album diversi, offrendo una sensazione di ordine e fluidità.

Rollout graduale e aggiornamento

Come di consueto, il rollout è graduale e gestito lato server, quindi non tutti noteranno subito le modifiche. Chi non ha ancora ricevuto l’update può comunque controllare la disponibilità di una nuova versione sul Play Store, aggiornando manualmente l’app.

L’arrivo del nuovo layout conferma che Google Foto è ormai un cantiere aperto: il servizio non si limita più a gestire immagini, ma diventa sempre più un archivio “vivo”, capace di adattarsi ai comportamenti e alle preferenze dell’utente.