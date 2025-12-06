Google Foto introduce il suo recap annuale: prime segnalazioni dagli utenti

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La stagione dei recap è ufficialmente iniziata. Ogni dicembre, le principali piattaforme digitali lanciano le proprie retrospettive personalizzate: playlist, statistiche e momenti salienti che raccontano l’anno appena passato. E ora anche Google Foto entra nel gioco con una funzione dedicata che sta iniziando a comparire su alcuni dispositivi. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Mountain View, ma Android Authority ha già diffuso i primi screenshot che confermano l’arrivo del recap annuale integrato direttamente nell’app.

Un “anno in foto” costruito come una storia

La nuova sezione compare nella scheda principale di Google Foto, nella barra superiore a scorrimento orizzontale, oppure nella scheda “Raccolta” come prima voce del menu. Il recap viene gestito come una Memoria interattiva, in pieno stile Storie di Instagram: un montaggio di immagini, brevi video e transizioni cinematiche create dall’algoritmo, accompagnate da grafiche stagionali e musica di sottofondo.

Il principio è lo stesso delle altre piattaforme Google: combinare i dati già presenti sul cloud per generare automaticamente un racconto visivo personalizzato. Foto seleziona gli scatti più significativi dell’anno — viaggi, eventi, compleanni o momenti familiari — e li presenta come un mini film emotivo da rivedere e condividere.

Nuove opzioni di personalizzazione

La novità più rilevante di quest’anno è la possibilità di rimuovere volti o immagini specifiche prima della generazione finale del video. Si tratta di una funzione richiesta da tempo, utile per eliminare persone o momenti che l’utente non desidera includere nel proprio racconto annuale.

Dopo aver completato la selezione, Google Foto rigenera automaticamente il recap, un processo che secondo le prime segnalazioni può richiedere fino a mezz’ora. Una volta pronto, il video può essere condiviso direttamente sui social, inviato via link o scaricato localmente per conservarlo.

Backup obbligatorio (e tempi variabili)

C’è però una condizione necessaria per utilizzare il recap: il backup su cloud dev’essere attivo. In caso contrario, la voce “Recap 2025” potrebbe comparire lo stesso nel menu, ma Google inviterà l’utente ad abilitare il salvataggio online delle foto e dei video. Anche con il backup attivo, la generazione del recap non è istantanea: può richiedere fino a 24 ore, poiché i server di Google devono elaborare e sincronizzare tutti i contenuti presenti nell’account.