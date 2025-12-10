Google Foto celebra il 2025 con un recap rinnovato: più personalizzazione, più AI, più libertà di condivisione

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Google continua a cavalcare il trend dei recap di fine anno e annuncia l’arrivo de “Il tuo recap” 2025 all’interno di Google Foto. La funzione, già popolare nella scorsa edizione, torna con un formato ampliato, più controlli per l’utente e una serie di novità pensate per rendere il video-racconto dell’anno più personale e più semplice da condividere. La distribuzione è già iniziata lato server e proseguirà per tutto il mese di dicembre, offrendo agli utenti un modo immediato e curato per rivivere i momenti più importanti del 2025.

Google Foto introduce il recap 2025 con nuovi strumenti

Il nuovo recap trasforma automaticamente foto e video salvati nella libreria — inclusi quelli presenti in cloud — in un video cinematografico con effetti grafici, transizioni e statistiche dedicate: le persone più presenti nei ricordi, il numero totale di scatti e persino il conteggio dei selfie. Rispetto alla versione del 2024, Google ha aggiunto un controllo che gli utenti avevano richiesto con insistenza: la possibilità di nascondere persone o foto specifiche dal riepilogo, evitando che momenti indesiderati finiscano nel montaggio finale. Il risultato è un video più rappresentativo dell’anno trascorso e più aderente alle preferenze individuali.

La versione potenziata da Gemini disponibile negli Stati Uniti

Nei Paesi in cui l’integrazione di Gemini è già attiva all’interno di Google Foto — al momento solo negli Stati Uniti — il recap ottiene una componente extra di analisi. L’assistente IA è in grado infatti di evidenziare:

i principali hobby dell’utente

i momenti salienti dell’anno, selezionati in modo più intelligente

una narrazione più contestuale basata sulle abitudini fotografiche

Si tratta di un arricchimento esclusivo, che sfrutta il modello linguistico per rendere il riepilogo più descrittivo e più personale. La funzione resta opzionale e deve essere attivata manualmente.

Editing migliorato e nuove opzioni per condividere

Una delle novità più pratiche del recap 2025 riguarda le possibilità di modifica: ora è possibile esportare il video direttamente in app di terze parti, come CapCut, con un semplice tocco. Questo consente di personalizzare ulteriormente transizioni, musica o testi prima di condividerlo. Al termine del recap, Google Foto mostra anche un carosello di mini-video e collage pronti per essere inviati su WhatsApp, Instagram, chat di gruppo o altri social: un format pensato per la condivisione immediata.

Disponibilità del recap 2025 su Google Foto

La funzione è già in rollout lato server e sarà accessibile per tutto dicembre 2025. Il recap può essere trovato:

nel carosello dei ricordi

nella scheda Raccolte

Dopo la prima visualizzazione, resterà comunque disponibile in entrambe le sezioni, anche se nel carosello verrà spostato in fondo.

Come aggiornare Google Foto per ricevere il recap

Per verificare la disponibilità del recap 2025 è consigliabile utilizzare l’ultima versione dell’app. Su Android è sufficiente aprire la pagina di Google Foto sul Play Store e selezionare:

“Installa”, se non è presente

“Aggiorna”, se c’è una versione più recente

Il recap comparirà automaticamente non appena il rollout raggiungerà il proprio account.