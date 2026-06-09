Google Foto, arriva il pulsante per copiare le foto con un tocco

Google Foto sta per introdurre un modo più rapido per copiare un’immagine, e chi usa quotidianamente l’app se ne accorgerà presto. Il team che sviluppa il servizio non si ferma mai, e l’ultima novità emersa punta proprio a snellire un’operazione che oggi richiede qualche passaggio di troppo. Parliamo di una funzione pensata per copiare una foto negli appunti in modo diretto, così da poterla riutilizzare al volo in un’altra applicazione.

Come funziona oggi e cosa cambia con il nuovo pulsante

Al momento la procedura è un po’ macchinosa. Per copiare un’immagine negli appunti bisogna prima toccare l’icona Condividi e poi cercare il pulsante “Copia” in cima al menu che compare. Niente di impossibile, certo, ma sono comunque due tocchi e una piccola caccia al pulsante giusto.

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Dalla versione 7.79 di Google Foto per Android è spuntato qualcosa di interessante: un nuovo tasto “Copia foto” raggiungibile direttamente mentre si guarda l’immagine nella libreria. Un singolo tocco e la foto finisce negli appunti, con tanto di conferma mostrata dal sistema. Più immediato di così è difficile.

C’è però un dettaglio che farà storcere il naso a qualcuno. Il nuovo pulsante è stato messo al posto di “Aggiungi a”, quello che permetteva di inserire una foto in un album oppure di spostarla in una cartella protetta. La buona notizia è che questa opzione non sparisce: resta disponibile, ma va pescata dal menu a tendina in alto a destra. Una posizione, va detto, decisamente meno comoda rispetto a prima.

Una scorciatoia in arrivo e i tempi ancora incerti

Le sorprese non finiscono qui. Pare che il team di Google Foto stia lavorando anche a un’altra strada per copiare un’immagine: la pressione prolungata. In pratica basterà tenere premuto sulla foto per portarla negli appunti, senza nemmeno toccare alcun pulsante. Un gesto naturale, quasi istintivo, che molti già usano in altri contesti.

Resta un punto da chiarire, ed è quello che interessa di più: i tempi. Tutte queste funzionalità non sono ancora disponibili per il pubblico, e per ora non ci sono indicazioni precise su quando arriveranno a tutti gli utenti. Si tratta di novità individuate all’interno del codice dell’app, segnali concreti di un lavoro in corso, ma non ancora qualcosa che si possa toccare con mano.

L’impressione generale è che Google stia cercando di limare le piccole frizioni quotidiane, quelle che da sole non fanno notizia ma che, sommate, rendono l’uso dell’app più fluido. Copiare una immagine senza passare per il menu di condivisione sembra un dettaglio minimo, eppure per chi sposta spesso foto da un’app all’altra fa una bella differenza. La direzione, insomma, è quella di togliere passaggi piuttosto che aggiungerne.

Per ora bisogna accontentarsi di queste anticipazioni, sapendo che il rilascio definitivo potrebbe richiedere settimane o anche di più. Quando il nuovo pulsante “Copia foto” e la pressione prolungata diventeranno realtà per tutti, l’operazione di copiare uno scatto sarà finalmente questione di un solo gesto.