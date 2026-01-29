Google: ecco il design Material 3 Expressive per il launcher web delle app

Google prosegue nel percorso di rinnovamento della propria identità visiva e avvia la distribuzione di un redesign per il launcher web delle app, adottando lo stile Material 3 Expressive introdotto a partire da Android 16. L’obiettivo è rendere l’esperienza più ordinata, moderna e coerente tra i vari servizi accessibili dal web, senza modificare il funzionamento di base.

Un’interfaccia più pulita e leggibile

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La prima novità riguarda la schermata iniziale del launcher. La sezione principale è ora denominata Your favorites ed è racchiusa in un contenitore con angoli arrotondati, che si adatta automaticamente al tema chiaro o scuro. Lo spazio dedicato alle app preferite viene limitato a un massimo di nove icone, scelta che riduce l’affollamento e restituisce una sensazione di maggiore respiro visivo.

Il pannello appare leggermente più alto rispetto alla versione precedente, ma l’organizzazione risulta più chiara. Al di fuori del contenitore delle app preferite, il resto delle scorciatoie è disposto in un elenco a scorrimento verticale, con una gerarchia visiva più coerente con il linguaggio Expressive.

Modifica delle app più intuitiva

Un altro cambiamento rilevante è l’introduzione di un’icona a forma di matita nell’angolo in alto a destra. Questo elemento rende immediatamente visibile la possibilità di entrare in modalità modifica. Una volta attivata, le icone possono essere trascinate e riorganizzate con la classica animazione “jiggle”.

La funzione di riordino era già presente in passato, ma non era accompagnata da alcun indicatore visivo. Con il nuovo launcher, l’azione diventa più intuitiva e accessibile, riducendo la necessità di conoscere scorciatoie o comportamenti non espliciti.

Il nuovo launcher è stato avvistato all’interno di diverse app Google e anche nella Google Chrome Nuova scheda. Fa eccezione Gemini, che al momento non integra questo componente. Ovviamente. bisognerà attendere il rollout graduale, per cui non tutti riceveranno insieme il nuovo aggiornamento. Proprio per questo motivo gli utenti avranno bisogno di pazienza.