Google: cosa è emerso dalla campagna “Un anno di Ricerche”?

Nel 2025 le ricerche in Italia hanno assunto la forma di una lunga conversazione. Se si osservano le tendenze più ricorrenti, emerge un Paese che utilizza la rete come uno spazio di verifica immediata, un archivio emotivo e un luogo di decodifica dei linguaggi contemporanei. La curiosità, più che la semplice informazione, sembra essere il motore che ha orientato gli utenti. Ciò soprattutto quando si sono trovati a interrogarsi su avvenimenti di portata globale. Domande come “Perché Israele ha attaccato l’Iran?”, “Perché Tiktok chiude in America?” o “Perché Sarkozy è in carcere?” hanno raccontato un bisogno diffuso di chiarire i meccanismi politici e sociali. Non si tratta soltanto di seguire una notizia, ma di tentare di comprenderne il contesto.

Google: ecco cosa è emerso da “Un anno di Ricerche”

Allo stesso tempo, l’informazione di attualità ha convissuto con l’esigenza di dare un significato a fenomeni linguistici e culturali. Termini come “Parafilia”, “Bed rotting”, “Amarcord”, “Cubiculario” o “ACAB” sono stati oggetto di ricerca continua. Le persone hanno chiesto spiegazioni su concetti giuridici, tendenze social, espressioni dialettali e ruoli storici. L’universo dell’intrattenimento ha seguito un percorso altrettanto significativo. Le serie più discusse, da Squid Game a Il Gattopardo, passando per Monster: La storia di Ed Gein, Il mostro di Firenze, Ginny e Georgia, L’estate nei tuoi occhi e ACAB – La Serie, hanno occupato il centro delle ricerche.

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Il cinema non è stato da meno, con titoli come Nosferatu, Conclave, Anora, Mickey 17, Superman, Follemente, Dragon Trainer e Thunderbolts che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Anche la musica ha avuto un ruolo decisivo, in particolare grazie a nomi come Lucio Corsi, Olly, Marcella Bella, Serena Brancale e Achille Lauro. Oltre alle ricerche dedicate ai testi di brani come “Volevo essere un duro”, “Bella stronza”, “Cuoricini”, “Incoscienti giovani”, “Crêuza de mä” e “Battito”.

Un altro fronte di ricerca ha riguardato gli addii. Le morti di figure come Papa Francesco, Pippo Baudo, Giorgio Armani, Eleonora Giorgi, Ozzy Osbourne, Charlie Kirk, Alvaro Vitali e le Gemelle Kessler hanno trasformato la rete in un luogo di riflessione collettiva. Sul versante pratico, la cucina si è riaffermata come uno dei temi più vitali. Preparazioni tradizionali come Casatiello napoletano, Colomba pasquale, Chiacchiere, Castagnole e Salame di cioccolato hanno condiviso lo spazio digitale con novità come i Crumbl cookies o i Biscotti Squid Game. In tale intreccio di interrogativi si riconosce un’Italia che utilizza la ricerca online di Google come strumento per dare forma alla propria quotidianità e per collocarsi nel mondo che la circonda.