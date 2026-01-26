Google Calendar: i calendari secondati ricevono una novità

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Un cambiamento con un senso

Un’applicazione molto usata da tutti gli utenti Google senza alcun dubbio è Google calendar, quest’ultima infatti oltre che ovviamente permettere di tenere sott’occhio il calendario consente di organizzare i propri impegni inserendo ovviamente all’interno delle varie date tutto ciò che abbiamo da fare creando una piccola agenda digitale facilmente accessibile, al pari di tutte le altre applicazioni ovviamente anche quest’ultima gode di aggiornamenti costanti che puntano a renderla sempre più utile e facile da usare.

Di recente Google ha deciso di modificare in modo importante anche la gestione dei calendari secondari di cui un utente proprietario, tramite un update infatti Google è integrato un cambiamento molto semplice ma decisamente importante, adesso tutti i calendari secondari che appartengono a un utente saranno visualizzati in modo costante e continuativo all’interno dell’elenco presente nelle impostazioni, ciò consentirà in un certo senso al legittimo proprietario di non dimenticarsi più di un calendario creato che continua ad appartenergli.

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Un cambiamento con un senso

Nello specifico, l’obiettivo di Google era quello di rendere più evidente ed esplicito il collegamento di proprietà tra un utente e un calendario permettendo un accesso decisamente più facile e diretto alle impostazioni correlate a quest’ultimo, adesso infatti i calendari secondari anche se non sono attivi, saranno messi sotto l’occhio del legittimo proprietario dal momento che saranno letteralmente evidenziati.

Ovviamente tutto ciò non implica l’obbligo a gestire i calendari secondari, un utente se infatti non vuole più averci a che fare o vuole semplicemente eliminarlo potrà farlo tranquillamente per se stesso e per tutti gli scritti senza troppi problemi oppure trasferirne la proprietà ad un altro utente, cosa che ovviamente consente all’utente principale ex proprietario di annullare la propria iscrizione, senza però necessariamente eliminare l’intero calendario.

Il rilascio di questa funzionalità, ovviamente come al solito sta avvenendo in modo graduale e la distribuzione è iniziata da poco, secondo Google la disponibilità per tutti arriverà all’incirca a metà febbraio, tale aggiornamento tra l’altro è dedicato sia a coloro che godono di un account Workspace sia a coloro che hanno un semplice account Google personale senza fare nessun tipo di distinzione sui piani di abbonamento.