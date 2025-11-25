Google AI Mode: individuata la pubblicità tra le ricerche

L’integrazione tra intelligenza artificiale e sistemi di ricerca continua a trasformare il modo in cui gli utenti accedono ai contenuti online. In tale scenario, Google sta sperimentando una nuova modalità di presentazione degli annunci sponsorizzati all’interno della sua navigazione in AI Mode. Il nuovo schema emerge da osservazioni condivise dal consulente SEO indipendente Brodie Clark. Quest’ultimo, infatti, ha documentato il comportamento sperimentale del motore di ricerca. Nella versione in fase di test, gli annunci compaiono direttamente all’interno della pagina dedicata alle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Ma ciò solo dopo i risultati organici e con un’etichetta ben visibile, contrassegnata come “Sponsored”. Si tratta di un cambiamento che mantiene la riconoscibilità dei contenuti pubblicitari, pur inserendoli in un ambiente dove l’utente è abituato a consultare informazioni elaborate dall’AI.

Google AI Mode: ecco i dettagli relativi all’arrivo della pubblicità

L’organizzazione generale della pagina non viene stravolta, ma viene adattata. Su desktop, la sezione con i risultati organici rimane posizionata sulla destra del riquadro di risposta dell’intelligenza artificiale. Mentre sui dispositivi mobile si sposta in basso. L’inserimento delle schede sponsorizzate rispetta, dunque, il layout già adottato da Google.

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Tale sperimentazione arriva in un momento in cui l’azienda sta portando avanti un progetto più ampio di semplificazione della visualizzazione degli annunci anche nella ricerca tradizionale. Google ha annunciato, infatti, che tutti i contenuti pubblicitari verranno raccolti all’interno di una sezione denominata “Sponsored”. Inoltre, sarà introdotto un pulsante dedicato che consentirà di nascondere i risultati sponsorizzati. Offrendo, in tal modo, un ulteriore livello di controllo.

In prospettiva, l’evoluzione della sezione dedicata alla ricerca porterà a un’interazione sempre più stretta tra contenuti generati dall’intelligenza artificiale, risultati organici e pubblicità. La sfida per le piattaforme sarà mantenere una distinzione trasparente tra tali elementi. Il tutto fornendo agli utenti strumenti di consultazione più dinamici e personalizzati. Come dimostrato da Google, l’equilibrio tra informazione, AI e comunicazione commerciale diventerà così uno dei temi centrali del futuro dell’esperienza online.