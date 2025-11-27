Google accelera la transizione verso Gemini

La presenza di Gemini nel mondo Android diventa ogni giorno più evidente. L’ultima revisione dell’app Google mostra un passaggio che appare ormai inevitabile. Il comando vocale Hey Google non rimanda più all’assistente tradizionale, ma introduce apertamente il nuovo marchio. Il processo riguarda l’intero flusso di configurazione, che mette in primo piano l’identità grafica e funzionale del sistema Gemini.

Anche la storica sezione dedicata a Hey Google e Voice Match cambia denominazione e assume il nome Parla con Gemini a mani libere, segnalando un’evoluzione coerente con i nuovi standard dell’azienda. Le animazioni aggiornate e la dicitura Powered by Gemini sostituiscono ogni riferimento all’assistente originale. L’impressione generale è quella di un rebranding studiato per ridisegnare l’esperienza vocale, mentre Google continua a ridefinire ogni angolo della sua interfaccia.

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La riorganizzazione non riguarda solo i nomi, perché emerge una schermata rinnovata per la gestione del riconoscimento vocale. Google sembra preparare un percorso più preciso per l’interazione, probabilmente destinato a integrare capacità più fluide. Resta però incerto se le funzioni adottino già la tecnologia di Gemini oppure mantengano ancora componenti legate all’assistente storico.

Un cambiamento rapido che anticipa la fine dell’Assistente per fare posto a Gemini

La trasformazione non sorprende, perché Google ha fissato una scadenza precisa per la chiusura del vecchio servizio. L’Assistente resterà disponibile fino a marzo 2026, un limite che imprime velocità a ogni aggiornamento recente. Le modifiche arrivano infatti con una frequenza crescente e raggiungono parti sempre più profonde del sistema. Non è semplice capire quali funzioni sfruttino davvero l’intelligenza avanzata di Gemini. Le tecnologie che gestiscono l’attivazione vocale non sono particolarmente trasparenti e Google non ha ancora condiviso comunicazioni ufficiali.

Questa fase di transizione viene osservata dagli utenti con un misto di curiosità e nostalgia. L’Assistente ha rappresentato una presenza costante per un decennio e ha segnato numerose abitudini quotidiane. Tuttavia la direzione scelta dall’azienda appare definitiva. Gemini diventerà il cuore dell’interazione multimodale e vocale, mentre il precedente assistente si avvia verso il pensionamento. La nuova identità sostiene la strategia dell’azienda e punta a un modello più dinamico. Resta da capire come cambierà l’esperienza quotidiana, ma il percorso sembra ormai tracciato.