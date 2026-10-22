Godbot e guru IA: ci si può fidare per il percorso spirituale?

I godbot, insieme a guru e guide spirituali basati sull’intelligenza artificiale, stanno conquistando sempre più persone. Il fenomeno solleva una domanda semplice solo in apparenza: quanto ci si può fidare di una macchina quando in gioco c’è il proprio percorso spirituale? Non si tratta di una curiosità per pochi appassionati di tecnologia. È un tema che tocca qualcosa di molto intimo, il modo in cui gli esseri umani cercano senso, conforto e risposte alle grandi questioni dell’esistenza.

Il rapporto tra tecnologia e dimensione del sacro non nasce certo oggi. In passato i due mondi si sono intrecciati spesso, e ogni innovazione ha finito in qualche modo per lasciare un segno anche sul modo di vivere la fede e la ricerca interiore. Eppure con l’intelligenza artificiale la sensazione è diversa. Qualcosa sembra cambiato nel profondo, e non è difficile intuire il perché.

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Dai vecchi strumenti ai godbot che dialogano

Gli strumenti del passato restavano strumenti. Servivano a conservare, diffondere o organizzare, ma non rispondevano. Un godbot invece parla. Accoglie una domanda, la elabora e restituisce una risposta che può suonare personale, perfino empatica. Ed è proprio questo il punto in cui il terreno si fa scivoloso, perché la tecnologia smette di essere un semplice mezzo e prova a sedersi dall’altra parte del tavolo, nel ruolo di interlocutore.

Chi si rivolge a questi sistemi non cerca soltanto informazioni. Cerca una guida, qualcuno o qualcosa che accompagni in un cammino. Il nome stesso dato a queste figure digitali dice molto. Si parla di godbot, di guru, di guide, tutte parole che fino a poco tempo fa appartenevano esclusivamente al vocabolario umano e religioso. Vederle applicate a un software fa un certo effetto, e non a caso la loro crescente popolarità sta attirando attenzione e qualche perplessità.

La fiducia al centro del dibattito sull’intelligenza artificiale spirituale

La questione vera è la fiducia. Affidare a una macchina la scelta di un ristorante o la traduzione di un testo è una cosa. Affidarle dubbi, paure e domande sul senso della vita è tutt’altra faccenda. Il percorso spirituale ha da sempre una componente profondamente relazionale, fatta di incontri, di maestri, di comunità. L’arrivo dell’intelligenza artificiale in questo spazio così delicato costringe a interrogarsi su cosa si stia davvero cercando quando ci si rivolge a una guida.

Il successo crescente di questi guru digitali indica che una parte del pubblico è già disposta a provarci. C’è chi li vede come un punto di partenza accessibile, sempre disponibile e senza giudizio. C’è chi invece guarda con diffidenza all’idea che una macchina possa occupare un ruolo tanto vicino all’anima delle persone. Le due posizioni convivono e il confronto è appena cominciato.

Quel che emerge con chiarezza è che il legame tra tecnologia e sacro, per quanto antico, con i godbot entra in una fase nuova. Non più soltanto strumenti al servizio della fede o della meditazione, ma presenze che dialogano, consigliano e si propongono come compagni di viaggio. Ed è esattamente questa differenza a rendere l’intelligenza artificiale qualcosa di diverso rispetto a tutto ciò che l’ha preceduta nel rapporto tra l’uomo e la dimensione spirituale.

Fonte: TecnoAndroid