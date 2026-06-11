Very Mobile, 200 Giga in 5G a 6,99€ al mese: l’estate senza limiti

Con Very Mobile e i suoi 200 Giga in 5G a 6,99 euro al mese diventa più facile affrontare un’estate fatta di foto, video e streaming senza dover tenere d’occhio il contatore dei dati. La proposta mette sul piatto minuti illimitati, SMS illimitati e una connessione veloce, pensata per chi praticamente non stacca mai gli occhi dallo schermo durante le vacanze.

Il bello di una tariffa così è la semplicità. Niente pacchetti aggiuntivi da gestire, niente sorprese: c’è quello che serve a chi vive con lo smartphone in mano e basta. E con i 200 Giga a disposizione ogni mese, l’idea di rimanere a secco proprio mentre si caricano i reel dalla spiaggia diventa un problema lontano.

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Una connessione che segue ogni momento delle vacanze

Che si tratti di pubblicare contenuti dal mare, fare una videochiamata dalla cima di una montagna o ascoltare musica durante un viaggio in treno lungo e un po’ noioso, avere un pacchetto dati corposo cambia le cose. Con i 200 Giga in 5G si possono usare tutte le app preferite senza l’ansia di vedere comparire quel messaggio che nessuno vuole leggere: “Hai terminato il traffico dati disponibile”.

La rete 5G di Very Mobile permette di navigare fino a 2 Gbps in download. Tradotto: velocità alte per lo streaming, i social, il gaming e per scaricare contenuti pesanti in pochi istanti. L’offerta, nel dettaglio, comprende 200 Giga in 5G, minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati, navigazione fino a 2 Gbps in download, hotspot gratuito e la possibilità di scegliere tra SIM tradizionale ed eSIM. È una formula che punta tutto sulla libertà d’uso, senza costi nascosti e senza servizi complicati da configurare. Chi cerca qualcosa di lineare, qui lo trova.

Lo smartphone come unico compagno di viaggio

Durante le vacanze il telefono finisce per sostituire mezzo zaino di dispositivi. Diventa navigatore quando ci si perde tra le stradine di un paesino, macchina fotografica per i tramonti, lettore musicale, televisore portatile e, per chi proprio non riesce a staccare, anche strumento di lavoro a distanza. Per questo Very Mobile aggiunge 10,5 Giga da usare nei Paesi dell’Unione Europea, una riserva comoda per consultare mappe, mandare messaggi, dare un’occhiata ai social e restare raggiungibili anche oltre confine.