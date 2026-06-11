Vivo X500: display LTPS OLED e Dimensity 9500 nelle prime indiscrezioni

Vivo X500 torna al centro delle voci di corridoio, e stavolta i dettagli che circolano riguardano due elementi che fanno sempre gola agli appassionati: schermo e processore. Si parla del modello base della nuova famiglia, quella che andrà a prendere il posto della serie X300 attualmente sul mercato. Stando alle indiscrezioni, la gamma sarà composta da tre dispositivi distinti, e proprio il modello base è quello su cui finora erano trapelate meno informazioni.

A mettere in fila una serie di dati tecnici è stato un leaker piuttosto noto nell’ambiente, Digital Chat Station, che ha condiviso il tutto sul proprio profilo Weibo. Secondo quanto riferito, Vivo X500 dovrebbe arrivare con un display da 6,59 pollici piatto, costruito con tecnologia LTPS OLED e risoluzione 1,5 K. Niente di rivoluzionario rispetto a quanto già emerso in passato, ma la conferma di questi numeri aiuta a farsi un’idea più precisa di cosa aspettarsi.

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Processore e fotocamere, ecco cosa potrebbe esserci sotto la scocca

Il cuore del dispositivo, almeno secondo queste anticipazioni, sarebbe il MediaTek Dimensity 9500, un chipset realizzato con processo produttivo a 3 nanometri capace di spingersi fino a 4,21 GHz. Va detto che si tratta di un SoC presentato a settembre dello scorso anno, quindi un gradino sotto rispetto al Dimensity 9600 Pro che dovrebbe invece equipaggiare gli altri modelli della serie. Una scelta che ha una sua logica: differenziare meglio i prezzi tra i vari dispositivi una volta arrivati sugli scaffali.

Sul fronte fotografico, le cose si fanno interessanti. Vivo X500 monterebbe un sensore principale da 50 Megapixel con dimensioni pari a 1/1.28 pollici, affiancato da una fotocamera periscopica da 64 Megapixel. Quest’ultima, con tutta probabilità, è lo stesso sensore che ritroveremo anche sugli altri esemplari della gamma. Insomma, una dotazione che promette bene anche per chi non vuole spendere cifre da top di gamma assoluto.

Batteria generosa e lancio scaglionato nel tempo

C’è poi il capitolo autonomia, ed è qui che la serie Vivo X500 sembra voler alzare l’asticella. Si preannuncia infatti come la più performante del marchio sotto questo aspetto, e nemmeno il modello base resterà indietro. Le previsioni parlano di una batteria da 7.500 mAh, un valore che dovrebbe garantire tranquillamente oltre 24 ore di utilizzo. Per chi passa la giornata col telefono in mano, è una notizia che fa piacere sentire.

Una premessa doverosa va comunque fatta: tutte le informazioni emerse finora non hanno carattere ufficiale, e andranno quindi confermate direttamente dal produttore prima di poterle considerare definitive. Per ora restano voci, per quanto provenienti da fonti che in passato ci hanno preso più di una volta.

Quanto alle tempistiche, il lancio dovrebbe seguire lo stesso copione visto con la serie X300, ovvero suddiviso in più fasi. I modelli Vivo X500 e Vivo X500 Pro potrebbero fare il loro debutto sul mercato già entro la fine dell’anno, mentre per la variante X500 Ultra l’attesa si preannuncia decisamente più lunga.