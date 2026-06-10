TCL presenta la gamma monitor 2026 con OLED+ e Mini LED

La nuova gamma TCL monitor 2026 segna un passaggio importante nella strategia del brand nel mercato europeo dei display. Presentata durante il primo evento dedicato esclusivamente ai monitor organizzato presso la TCL NXTHOME di Parigi, la line-up introduce diverse soluzioni progettate per soddisfare esigenze differenti, dal gaming competitivo alla produttività professionale, puntando su tecnologie come OLED+, QD-Mini LED e refresh rate ultra elevati.

TCL 32X3A OLED+: il nuovo top di gamma della line-up

Il protagonista assoluto della nuova famiglia è il TCL 32X3A OLED+, primo monitor OLED+ top di gamma dell’azienda e vincitore sia dell’iF Design Award 2026 sia del Red Dot Design Award 2026.

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Il dispositivo utilizza la tecnologia OLED+, sviluppata per migliorare ulteriormente profondità dei neri e qualità dell’immagine anche negli ambienti più luminosi. Tra le soluzioni integrate spicca Matrix-Pure Pixel, pensata per ridurre il fenomeno del color fringing e migliorare la nitidezza dei testi, insieme a un trattamento antiriflesso con polarizzazione circolare al 2%.

Sul fronte delle prestazioni, il monitor offre una modalità dual refresh rate fino a 480Hz, con configurazioni UHD 240Hz oppure FHD 480Hz, accompagnate da un tempo di risposta di appena 0,03 ms GtG. Una combinazione che permette di passare rapidamente da scenari orientati alla massima qualità visiva a quelli focalizzati sulla competitività negli esports.

Il design punta invece su uno spessore minimo di 6,4 mm, cornici estremamente ridotte e un’estetica ispirata allo Stargate. TCL ha inoltre integrato una soluzione audio sviluppata insieme a Bang & Olufsen, pensata per offrire un’esperienza sonora più immersiva durante gaming e intrattenimento.

QD-Mini LED e Mini LED per ogni fascia di utilizzo

Accanto al modello OLED+, TCL amplia la propria offerta con una serie di monitor basati su tecnologia QD-Mini LED e Mini LED. Tra questi spicca il nuovo TCL 27C2A, dotato di 1.196 zone di dimming, luminosità di picco fino a 1.200 nit e modalità dual refresh rate che permettono di scegliere tra UHD 160Hz e FHD 320Hz in base alle esigenze di utilizzo.

Per chi cerca velocità assoluta, il TCL 27P2A Pro propone una frequenza di aggiornamento QHD a 320Hz, supportata dalla tecnologia proprietaria TMOC e da un tempo di risposta di 1 ms GtG, mantenendo al tempo stesso la qualità visiva garantita dalla retroilluminazione Mini LED.

La gamma include inoltre il TCL 32G64, monitor QD-Mini LED da 32 pollici con pannello QLED 180Hz, risoluzione 2560×1440 e certificazione VESA DisplayHDR 600, mentre il TCL 34C2A punta su un formato ultra-wide curvo da 34 pollici con ben 1.188 zone di local dimming, luminosità fino a 1.200 nit e certificazione DisplayHDR 1000. Completano la line-up i modelli 25P2A Pro, 27P2A, 27P1AD e 25P1AD, pensati per offrire refresh rate elevati e tecnologie avanzate anche in fasce di prezzo più accessibili.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova gamma TCL monitor 2026 arriverà sul mercato italiano a partire dalla fine di giugno attraverso le principali catene di elettronica e i canali online. Il nuovo TCL 32X3A OLED+ sarà proposto a 999 euro, mentre il 27C2A QD-Mini LED avrà un prezzo consigliato di 399 euro e il 27P2A Pro Mini LED di 349 euro. Tra le altre novità figurano il 34C2A QD-Mini LED a 599 euro e il 32G64 QD-Mini LED a 399 euro.