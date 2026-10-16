App Google cambia barra di ricerca: arriva Chiedi a Google

Dopo i miglioramenti in sviluppo per le impostazioni e per la Ricerca Live emersi nei giorni scorsi, App Google si rinnova ancora e questa volta lo fa in modo decisamente più visibile. Il colosso di Mountain View ha infatti avviato il rollout di una versione aggiornata della barra di ricerca e della barra degli strumenti che compaiono nella schermata iniziale dell’applicazione, quella che per milioni di persone rappresenta la porta d’ingresso principale verso il motore di ricerca. Si tratta di ritocchi che a prima vista possono sembrare piccoli ma che cambiano parecchio il modo in cui si accede alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Cosa cambia nella schermata iniziale di App Google

Le novità arrivano a partire dalla versione 17.65.17 dell’app per dispositivi Android, anche se a quanto pare c’è di mezzo il consueto rilascio graduale lato server. Questo significa che aggiornare l’applicazione non garantisce di vedere subito il nuovo aspetto, perché l’attivazione dipende direttamente da Google e procede un po’ alla volta.

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Il cambiamento più evidente riguarda proprio la barra di ricerca. Diventa leggermente più sottile, adotta uno sfondo bianco e al suo interno non compare più la classica dicitura “Cerca” ma un più colloquiale “Chiedi a Google”. Un dettaglio che dice molto sulla direzione presa dall’azienda, sempre più orientata verso un’interazione simile a una conversazione. All’estrema sinistra della barra trova poi posto un pulsante “+” che apre il menù dedicato agli allegati e agli strumenti.

Dentro questo menù il quadro è piuttosto ricco. Ci sono innanzitutto i collegamenti per gli allegati, cioè le immagini dalla galleria, la possibilità di scattare una foto con la fotocamera e i file. Seguono gli strumenti veri e propri, ovvero la AI Mode e la funzione Crea immagini con Nano Banana. Infine compare la scelta dei modelli della stessa AI Mode, con le opzioni automatico, 3.8 Flash e Pro.

Una barra degli strumenti più chiara e leggibile

Subito sotto la barra di ricerca si notano anche gli interventi sulla barra degli strumenti. I tre pulsanti sono stati ridimensionati e adesso ciascuno mostra la propria etichetta. In precedenza solo quello della AI Mode era accompagnato da un nome, mentre ora fanno la loro comparsa anche “Parla” e “Crea”. Una scelta che rende la schermata più leggibile e che toglie qualsiasi dubbio su cosa faccia ogni singolo tasto.

Il senso di questo restyling è abbastanza chiaro. Da un lato semplifica l’accesso alle potenzialità legate all’intelligenza artificiale, eliminando un passaggio che prima era necessario. Dall’altro rende più evidente l’esistenza, e anche l’identità, di alcuni strumenti a chi magari non ne conosceva nemmeno la presenza. Non è però noto quanto tempo servirà perché le modifiche raggiungano tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app e provare le novità in anteprima

App Google è preinstallata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google, quindi nella maggior parte dei casi non serve scaricarla. Per aggiornarla basta passare dal Google Play Store, aprire la pagina dell’applicazione e fare tap su “Aggiorna” quando è disponibile una nuova versione.

Chi invece desidera mettere le mani in anticipo sulle funzionalità che Big G introdurrà nella sua app di ricerca può iscriversi al programma beta attraverso la pagina dedicata. Una volta completata la registrazione, l’applicazione comincerà a ricevere gli aggiornamenti in versione beta.

Fonte: TecnoAndroid