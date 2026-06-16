Gmail, le sintesi AI ora disponibili per tutti: come disattivarle

Le sintesi AI di Gmail sono diventate ufficialmente disponibili per tutti, in ogni angolo del mondo, su Android, iOS e versione web. Si tratta di quelle piccole panoramiche generate in automatico che riassumono il contenuto di una mail o di un intero scambio di messaggi, così da capire al volo di cosa si sta parlando senza dover leggere tutto riga per riga. Una funzione che fino a poco tempo fa era riservata a pochi, e che adesso bussa alla porta di chiunque abbia un account.

Per chi ha seguito la vicenda, il percorso è stato graduale. All’inizio queste funzioni erano un privilegio esclusivo degli utenti paganti dei servizi Google AI. Poi, a gennaio 2026, Google ha aperto i cancelli negli Stati Uniti, rendendole gratuite anche sugli account personali. E ora il salto definitivo, con la distribuzione che raggiunge davvero tutti gli utenti, ovunque si trovino.

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Gmail: come funziona il rilascio e cosa cambia per gli account gratuiti

Il discorso è semplice. Negli ultimi anni Google ha spinto le funzioni di Gemini dentro una marea di applicazioni Workspace, con l’idea di rendere il lavoro quotidiano un po’ più leggero. Le prime novità erano pensate soprattutto per aiutare a scrivere meglio. Poi sono arrivate le AI Overviews dentro Gmail per gli abbonati, l’anno scorso, estese in un secondo momento anche alle cartelle di Google Drive.

Il rilascio sembra procedere con calma, un pezzo alla volta. C’è chi, basandosi in India, ha notato comparire le panoramiche AI per le singole email su un account Gmail gratuito. Va detto però che al momento queste sintesi spuntano solo per alcune conversazioni, non per tutte. Insomma, la distribuzione è ancora in fase di assestamento e non tutti vedranno la stessa cosa nello stesso momento.

Come disattivare le sintesi se danno fastidio

Non tutti, comprensibilmente, gradiscono avere un assistente che legge e riassume la posta. Per chi prova un certo disagio all’idea, la buona notizia è che le sintesi AI si possono spegnere. La cattiva notizia, invece, è che disattivarle comporta un effetto a catena. Togliere queste panoramiche significa anche tagliare l’accesso di Gemini ad altre applicazioni Workspace, tra cui Google Drive e Tasks.

In pratica si tratta di una scelta tutta o niente. Chi decide di rinunciare ai riassunti automatici dentro Gmail rinuncia di fatto anche al resto dell’integrazione che Google ha costruito attorno a Workspace. Una soluzione un po’ rigida, che mette davanti a un bivio chiaro. O si tiene tutto acceso, sintesi comprese, oppure si rinuncia all’intero pacchetto di funzioni intelligenti collegate.

La logica dietro questa mossa è quella che Google porta avanti da tempo. Far entrare l’intelligenza artificiale nel flusso di lavoro di tutti i giorni, dalla scrittura delle mail alla gestione dei file e delle attività. Le panoramiche dentro Gmail sono solo l’ultimo tassello di un disegno più ampio, che vede Gemini sempre più presente nelle app usate da milioni di persone per lavorare e organizzare la giornata.

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