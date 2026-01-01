Gmail cambia volto: Google consentirà di modificare l’indirizzo senza perdere dati

Per molto tempo una delle rigidità più evidenti dell’ecosistema Google ha riguardato Gmail. Chi possedeva un indirizzo che terminava con @gmail.com era costretto a tenerlo per sempre, anche quando non rispecchiava più identità personale o professionale. Ora questa regola storica sta per essere superata.

In una pagina di supporto ufficiale, Google conferma l’avvio di un rilascio graduale che permetterà di cambiare l’indirizzo Gmail nativo, mantenendo intatto l’account. La documentazione, comparsa inizialmente solo in lingua hindi, è molto dettagliata e non lascia spazio a interpretazioni: la funzione è reale ed è destinata ad arrivare anche su larga scala.

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Un vero cambio di indirizzo, non un semplice alias

La novità consente di modificare lo username dell’indirizzo @gmail.com scegliendone uno nuovo, sempre con dominio Gmail. Non si tratta di un alias aggiuntivo, ma di un cambio dell’indirizzo principale associato all’account Google. Una possibilità particolarmente attesa da chi ha creato la propria email molti anni fa, magari in un contesto diverso da quello attuale, quando Gmail non era ancora centrale per lavoro, servizi digitali e identità online.

Il punto chiave è la continuità. Google specifica che il vecchio indirizzo non verrà eliminato, ma trasformato automaticamente in un alias. Le email inviate sia al nuovo sia al vecchio indirizzo continueranno ad arrivare nella stessa casella di posta, senza alcuna interruzione.

Accesso invariato e dati al sicuro

Dopo il cambio, l’accesso ai servizi Google resterà identico. Sarà possibile effettuare il login usando entrambi gli indirizzi, senza perdere messaggi, foto, documenti o contenuti archiviati su Drive e negli altri servizi collegati. Anche l’invio dei messaggi potrà avvenire utilizzando ancora il vecchio indirizzo come mittente, garantendo una transizione graduale.

Google chiarisce inoltre che il vecchio indirizzo resterà permanentemente associato all’account e non potrà essere assegnato a nessun altro utente. In alcuni casi, però, potrebbero essere necessari tempi tecnici affinché il nuovo indirizzo venga visualizzato ovunque: eventi di calendario o impostazioni più datate potrebbero continuare a mostrare l’email originale per un certo periodo.

Limiti pensati per evitare abusi

Per evitare cambi continui, sono stati introdotti alcuni vincoli. Dopo la modifica non sarà possibile eliminare il nuovo indirizzo né crearne un altro per i successivi 12 mesi. Ogni account potrà cambiare indirizzo Gmail al massimo tre volte, arrivando a un totale di quattro indirizzi associati nel corso della sua esistenza.

Quando la funzione sarà attiva, il cambio potrà essere effettuato dalla sezione Il mio account nelle impostazioni Google. Non è stata indicata una data precisa per il rilascio globale, ma il livello di dettaglio della documentazione suggerisce che l’attesa potrebbe essere breve.