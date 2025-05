Nuovo cambio account su Maps, ispirato a Gmail e Calendar

Hai mai provato a passare da un account Google all’altro su Maps mentre eri di fretta? Se sì, sai già che non è esattamente l’esperienza più fluida del mondo. Ma forse le cose stanno per cambiare. Dopo mesi di test silenziosi e avvistamenti qua e là, Google ha finalmente iniziato a rilasciare una nuova interfaccia per il selettore di account su Google Maps, sia su Android che su iOS. E anche se può sembrare una piccola modifica, in realtà fa parte di un piano più grande.

Google ridisegna lo switcher account di Maps, più pulito e coerente

La novità riguarda quel momento in cui tocchi la tua foto profilo in alto a destra per cambiare account. Fino a oggi, ti compariva una lista semplice e funzionale — niente di più. Ma adesso, Google ha deciso di dargli un tocco in più: la nuova schermata ti accoglie con una versione ingrandita della tua foto profilo, un saluto personalizzato, e il pulsante “Gestisci il tuo account Google” ben in evidenza. Il menu per cambiare account è a scomparsa, tutto ordinato e in stile “material design” — sì, quello pulito e coerente che si vede anche nelle versioni web di Gmail, Calendar e compagnia bella.

Questa nuova interfaccia era già stata intercettata l’anno scorso da chi analizza gli APK delle app per scovare novità nascoste. Ma ora è finalmente comparsa sui telefoni di alcuni utenti. Non su tutti, però: Google sta facendo le cose con calma, rilasciando l’aggiornamento a scaglioni. Se sul tuo telefono non è ancora arrivato, non sei solo.

L’obiettivo è chiaro: rendere tutto più uniforme. Che tu stia usando Gmail sul browser o Maps sul telefono, l’esperienza deve essere familiare, fluida e senza troppi click confusi. Piccoli cambiamenti come questo aiutano, soprattutto per chi ha più di un account Google da gestire (tipo lavoro, personale, e magari un terzo dimenticato da anni…).

Insomma, non è una rivoluzione, ma un passo in avanti verso un ecosistema più armonico. E quando ogni secondo conta, anche solo cambiare account può diventare un gesto molto più intuitivo.