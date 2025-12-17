Global 8000 entra ufficialmente in servizio: ecco i dettagli

Il mondo dell’aviazione privata accoglie un nuovo protagonista. Si tratta del Global 8000 di Bombardier. Concepito per ridefinire gli standard di velocità, autonomia e comfort dei jet intercontinentali. Pensato come il modello più avanzato dell’azienda, tale velivolo combina tecnologia d’avanguardia e soluzioni ergonomiche. Le quali sono studiate per ridurre la fatica dei passeggeri durante lunghi voli. Il primo esemplare consegnato ha già attirato l’attenzione internazionale. Grazie a prestazioni che superano quelle di ogni concorrente attuale. Il jet è capace di volare fino a 8.000 miglia nautiche senza soste. Aprendo così nuove possibilità di collegamenti diretti tra città fino a oggi difficilmente raggiungibili. La velocità massima, pari a Mach 0,95, lo colloca tra i velivoli privati più rapidi mai realizzati dopo l’era del Concorde. Segnando un traguardo significativo nello sviluppo di jet civili ad alte prestazioni.

Global 8000: ecco i dettagli sul nuovo jet

Dopo aver ottenuto la certificazione canadese, il nuovo jet è in attesa delle approvazioni da parte della FAA statunitense e dell’EASA europea. Step fondamentali per consolidarne la posizione sul mercato internazionale. Il Global 8000 è progettato per offrire un’esperienza di bordo superiore. La cabina mantiene una pressione interna corrispondente a circa 820 metri di altitudine. Riducendo gli effetti dell’affaticamento anche durante voli intercontinentali.

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Il sistema Pur Air rinnova completamente l’aria ogni minuto e mezzo. Mentre l’illuminazione circadiana accompagna i ritmi naturali dei passeggeri, favorendo il riposo e il benessere a bordo. Gli interni sono suddivisi in quattro aree principali e uno spazio dedicato all’equipaggio, con sedute a tecnologia Nuage che distribuiscono uniformemente il peso e riducono la pressione sulla schiena.

Anche le caratteristiche tecniche riflettono un approccio innovativo. L’ala Smooth Flex, con slat sul bordo d’attacco, migliora la portanza alle basse velocità e consente al jet di operare su piste più corte rispetto ai modelli di dimensioni simili. Aumentando così la flessibilità operativa. Tale dettaglio rende il Global 8000 adatto a rotte lunghe senza rinunciare all’accesso a aeroporti con limitazioni di spazio.