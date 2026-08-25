GitHub Copilot in Teams: dalla chat alle pull request

Chi lavora ogni giorno tra chat aziendali e repository troverà interessante la novità che riguarda GitHub Copilot in Teams, ora capace di trasformare una semplice conversazione in un intervento vero e proprio sul codice, fino alla creazione di modifiche e pull request. Basta citare l’app con il comando @GitHub all’interno di un messaggio e descrivere cosa serve. L’integrazione porta il Copilot cloud agent dentro Microsoft Teams ed è disponibile in anteprima pubblica per chi dispone di piani Copilot a pagamento. Il cambiamento più evidente riguarda il punto di partenza del lavoro. Non serve più aprire un issue o mettere le mani nell’editor: una discussione su un bug, una manutenzione ordinaria o una piccola funzione da aggiungere può diventare direttamente l’input operativo dell’agente, che analizza il contesto disponibile e opera in modo asincrono sul codice. La revisione umana, però, resta al centro. Il risultato va sempre controllato prima di finire nel progetto.

Dalla chat al repository, senza cambiare finestra

Per far partire una sessione è sufficiente menzionare @GitHub nel messaggio e spiegare l’attività. Volendo essere precisi, si possono indicare anche il repository e il branch di base con la sintassi repo=OWNER/REPONAME e branch=BRANCHNAME. Se non viene specificato nulla, Copilot ricade sul repository configurato come predefinito e sul suo branch principale.

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Il valore aggiunto sta tutto nel contesto. Quando l’app viene richiamata all’interno di un thread, l’agente acquisisce l’intera conversazione, non soltanto l’ultimo messaggio scritto. Può quindi collegare la segnalazione iniziale, le precisazioni tecniche arrivate dopo e le decisioni maturate tra i partecipanti, usando tutto questo materiale per pianificare e implementare la soluzione. Un dettaglio non banale: anche chi non ha permessi di scrittura può contribuire con indicazioni nel thread, che entrano comunque nel contesto della richiesta.

Il cloud agent è in grado di esaminare il repository, preparare un piano, modificare il codice su un branch e permettere al team di rivedere il diff prima dell’eventuale apertura della pull request. Le funzioni di ricerca, pianificazione e iterazione precedenti alla PR restano legate al cloud agent su GitHub.com e, per quanto riguarda Teams, sono ancora in anteprima pubblica.

Permessi, identità e riservatezza da tenere d’occhio

Le autorizzazioni cambiano a seconda di dove avviene la conversazione. In un messaggio diretto l’agente lavora con i permessi dell’account GitHub personale collegato, quindi può creare issue o pull request entro i limiti di quell’account. Nei canali e nei thread condivisi il discorso cambia: gli artefatti vengono creati con l’identità dell’app GitHub. Solo chi ha accesso write al repository può avviare una sessione che produce modifiche, mentre guest e collaboratori esterni non hanno la possibilità di lanciare o guidare l’agente dentro Teams.

Il fatto che l’intero thread diventi materiale di lavoro è utile, certo, ma impone attenzione. Messaggi fuori tema, dettagli interni o informazioni sensibili possono finire nel contesto operativo senza che nessuno se ne accorga. Per attività che richiedono un perimetro più stretto conviene ricorrere a un messaggio diretto all’app oppure aprire una conversazione dedicata solo a quel compito. Ci sono poi alcuni limiti imposti da GitHub, pensati proprio per evitare guai. Il cloud agent resta vincolato al repository interessato, non può effettuare push diretto sul branch predefinito e le workflow Actions avviate da una pull request dell’agente richiedono l’approvazione di un utente con permessi di scrittura. Sul fronte dei requisiti, servono l’app GitHub installata in Teams, l’account collegato, un piano Copilot idoneo e l’abilitazione della Microsoft Public Developer Preview sul client Teams.