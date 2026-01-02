Giochi più completati del 2025: Clair Obscur, Silksong e Bananza sul podio

Nel 2025 non sono stati i giochi più venduti o più chiacchierati a lasciare il segno, ma quelli che i giocatori hanno davvero portato a termine. Un dato spesso sottovalutato, ma estremamente indicativo. Completare un gioco richiede tempo, motivazione e un coinvolgimento costante, elementi che non tutti i giochi riescono a mantenere nel tempo.

Ed è proprio guardando a questo parametro che emerge un podio interessante, composto da tre esperienze molto diverse tra loro ma accomunate da una forte identità: Clair Obscur, Silksong e Bananza.

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Clair Obscur: una sorpresa che ha conquistato tutti

In cima alla classifica dei giochi più completati del 2025 troviamo Clair Obscur. Un risultato che, per molti, è stato sorprendente solo in parte. Ha saputo distinguersi grazie a una narrazione intensa, uno stile artistico riconoscibile e un ritmo capace di spingere il giocatore ad andare avanti senza mai stancarsi.

Il segreto del suo successo sta nell’equilibrio: meccaniche profonde ma accessibili, una durata ben calibrata e una progressione che evita la sensazione di ripetitività. Clair Obscur non si limita a catturare l’attenzione nelle prime ore, ma riesce a mantenerla fino alla fine, ed è proprio questo che spiega l’altissima percentuale di completamento.

Silksong: attesa ripagata dalla dedizione

Al secondo posto si piazza Silksong, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Quando un gioco arriva dopo un’attesa così lunga, il rischio di deludere è sempre alto. In questo caso, però, il risultato racconta una storia diversa.

Silksong ha convinto i giocatori non solo con il suo gameplay raffinato, ma anche con un level design che invita all’esplorazione senza diventare frustrante. Nonostante una difficoltà tutt’altro che banale, moltissimi utenti hanno scelto di portarlo a termine, segno di un’esperienza percepita come complessa ma giusta.

Il dato sui completamenti dimostra che la passione della community non si è fermata all’hype iniziale, ma si è trasformata in qualcosa di più.

Bananza: accessibile, ma non banale

Chiude il podio Bananza, un titolo che ha fatto dell’accessibilità uno dei suoi punti di forza senza però scadere nella superficialità. Bananza è riuscito a intercettare un pubblico molto ampio, offrendo un’esperienza immediata, colorata e divertente, ma al tempo stesso ben strutturata.

La sua forza sta nella capacità di non stancare. Sessioni di gioco scorrevoli, obiettivi chiari e una curva di apprendimento fattibile hanno reso Bananza uno di quei giochi che “si finiscono quasi senza accorgersene”. Ed è proprio questa naturalezza che ha contribuito al suo alto tasso di completamento.

Cosa ci dice davvero questa classifica

Guardare ai giochi più completati del 2025 offre uno spaccato interessante sulle preferenze reali dei giocatori. Non basta attirare l’attenzione al lancio: per arrivare fino alla fine servono scelte di design precise, rispetto per il tempo dell’utente e un’identità forte.

Clair Obscur, Silksong e Bananza dimostrano che generi diversi possono ottenere lo stesso risultato se riescono a costruire un legame autentico con chi gioca. E forse è proprio questo il vero traguardo da raggiungere, più delle vendite o delle classifiche settimanali.