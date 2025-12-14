Gioca con Unieuro: promozioni super nel reparto gaming

Unieuro ha deciso di puntare sul gaming, proponendo promozioni pensate per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al risparmio. Entrare nello store significa trovare soluzioni adatte a chi muove i primi passi sia a chi desidera fare un salto di qualità. Le offerte attuali permettono di valutare con calma, confrontare e scegliere ciò che risponde davvero alle tue esigenze, con la sicurezza di prezzi chiari e accessibili. Che tu preferisca sessioni intense in solitaria o serate di gioco condivise, puoi contare su una selezione ampia e ben bilanciata. Unieuro si rivolge sia agli appassionati delle grandi console sia a chi ama titoli più leggeri ma coinvolgenti, offrendo sempre prodotti affidabili e aggiornati. È il momento giusto per pensare a un upgrade, perché la tecnologia evolve e farlo ora significa spendere meno.

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Proposte gaming di Unieuro

Per gli amanti di PlayStation, Unieuro propone la Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB Wi-Fi a 349 euro, perfetta per chi desidera iniziare subito con un dispositivo potente. Chi cerca maggiore capacità di archiviazione può scegliere la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi Nero a 449 euro, ideale per sessioni prolungate. Per completare l’esperienza, il Controller wireless DualSense V2 è disponibile a 54,99 euro, mentre gli appassionati di realtà virtuale possono optare per gli Sony PlayStation VR2 Occhiali immersivi FPV a 399,90 euro. Inoltre, chi vuole giocare anche in remoto può considerare il Sony PlayStation Portal Remote-Player a 199,99 euro, soluzione pratica per portare il gioco ovunque.

L’universo Nintendo non è da meno: Leggende Pokémon: Z-A a 58,99 euro garantisce avventure indimenticabili, mentre Just Dance 2026 a 29,99 euro è perfetto per chi ama muoversi al ritmo della musica. Per proteggere le console, la custodia rigida Nintendo 10015104 costa 24,99 euro, mentre i Joy-Con 2 Switch 2 sono proposti da Unieuro a 89,99 euro, completando un’offerta che soddisfa sia il gioco che l’attenzione per gli accessori.