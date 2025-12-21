GenTabs: un web che si adatta all’utente grazie all’IA

L’esperienza Web potrebbe presto diventare più fluida e proattiva. Google punta su un’interazione capace di comprendere obiettivi e contesto. GenTabs nasce per semplificare attività complesse senza richiedere competenze tecniche. L’utente non naviga più soltanto, ma costruisce strumenti su misura. Le schede del browser diventano ambienti di lavoro dinamici. Le informazioni vengono collegate e riorganizzate automaticamente. L’intelligenza artificiale osserva cronologia e conversazioni aperte. Da questi dati deduce bisogni e priorità.

Il risultato è un Web più orientato alle azioni. Pianificare, organizzare e creare diventa più immediato. Non serve scrivere codice o usare software esterni. Basta descrivere ciò che si vuole ottenere. GenTabs genera applicazioni Web interattive. Queste app aiutano a completare compiti specifici. Alcuni tester le usano per pianificare pasti personalizzati. Altri organizzano viaggi complessi con più tappe. L’IA supporta l’utente passo dopo passo. Ogni modifica avviene tramite linguaggio naturale. Il sistema apprende e si affina progressivamente. La navigazione tradizionale viene così superata. Il browser diventa uno spazio creativo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Disco e GenTabs. la scommessa di Google Labs

Alla base di GenTabs c’è Disco, un nuovo progetto sperimentale. Il nome richiama il concetto di scoperta continua. Disco nasce per ripensare il Web moderno. L’obiettivo è insegnare a sfruttare meglio l’intelligenza artificiale. Google Labs guida lo sviluppo di queste soluzioni. GenTabs è costruita su Gemini 3. Questo modello comprende attività articolate in modo proattivo. Analizza schede aperte e chat precedenti. Da queste informazioni costruisce risposte operative. Non si limita a suggerire contenuti. Crea veri strumenti digitali temporanei. L’utente può perfezionarli dialogando con l’IA. Ogni funzione nasce da una semplice descrizione testuale.

Il team di Google sottolinea il carattere sperimentale del progetto. La funzione è ancora in fase iniziale. Per questo è stata aperta una lista d’attesa. L’accesso parte inizialmente da macOS. I feedback dei primi utenti saranno fondamentali. Google punta a migliorare stabilità e usabilità. La concorrenza nel settore IA è molto intensa. Il colosso di Mountain View non può rallentare. Con GenTabs prova a distinguersi nel Web quotidiano. L’approccio è più pratico che teorico. L’IA diventa uno strumento operativo costante. Non solo risposte, ma soluzioni. Se il progetto maturerà, l’impatto potrebbe essere rilevante. Il modo di usare Internet cambierebbe profondamente. Navigare significherebbe anche costruire.