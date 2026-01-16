GENE.01: il robot umanoide italiano presentato al CES 2026

Al CES 2026 di Las Vegas c’è stato anche spazio per una sorpresa tutta italiana. Generative Bionics, una realtà giovane ma ambiziosa, ha scelto proprio il palcoscenico più affollato del mondo tech per mostrare per la prima volta il concept del suo robot umanoide: GENE.01. Il progetto è ancora lontano dall’essere un prodotto finito. È un concept, sì, ma con un’idea molto chiara alle spalle: abbandonare la logica del robot governato da un unico “cervello” centrale e avvicinarsi invece a qualcosa di più simile a un corpo umano. In tale visione, l’intelligenza non è confinata in un punto preciso, ma distribuita lungo tutta la struttura fisica del robot. Sensori, meccanica e algoritmi non sono più compartimenti stagni, ma parti di un unico sistema che percepisce, interpreta e reagisce.

GENE.01: i dettagli sul concept del nuovo robot umanoide italiano

Il centro di tale approccio è la pelle tattile che riveste l’intero umanoide. Non si tratta di un rivestimento passivo o di una soluzione pensata solo per la sicurezza, ma di una vera e propria superficie sensibile, capace di rilevare pressioni, urti e contatti anche minimi. Il tatto diventa così un canale di comunicazione fondamentale. GENE.01 può distinguere una spinta involontaria da un gesto intenzionale, riconoscere un contatto accidentale e adattare il proprio comportamento in tempo reale. È un passaggio chiave se si vuole davvero pensare a robot che lavorano con le persone, senza barriere e senza timori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Dal punto di vista tecnologico, tale complessità richiede una potenza di calcolo distribuita e reattiva. Qui entra in gioco la piattaforma AMD, che combina CPU, GPU, processori embedded e FPGA per elaborare i dati direttamente “sul corpo” di tale robot. Meno dipendenza da un’unità centrale significa meno latenza, movimenti più naturali e risposte immediate agli stimoli dell’ambiente. Generative Bionics guarda già oltre il concept. La roadmap industriale per il 2026 è tracciata, con l’obiettivo di arrivare a una versione commerciale entro la fine dell’anno. A sostenere tale visione ci sono circa 75 milioni di euro di finanziamenti.