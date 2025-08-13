Unitree A2: il cane robot che corre, salta e frantuma vetri

Ormai sembra che la tecnologia non abbia più limiti, ma questa novità di Unitree Robotics sembra uscita da un film d’azione futuristico. Hanno presentato l’A2, un cane robot quadrupede che non si limita a camminare come un semplice robot: corre, salta, si arrampica e perfino fa capriole con una facilità che lascia a bocca aperta. Nel video dimostrativo, sembra quasi un atleta olimpico in versione robotica, che affronta pendenze e ostacoli come se fossero una passeggiata al parco.

Unitree A2 rivoluziona i robot mobili: agilità e autonomia reale

Uno dei momenti più spettacolari è quando l’A2 frantuma una lastra di vetro e prosegue il suo cammino senza perdere un colpo. È una dimostrazione di forza ma anche di resistenza che va oltre il semplice mostrarsi. Non si tratta solo di potenza: l’agilità del robot è impressionante. Salta avanti e indietro, si bilancia su una zampa sola e riesce a muoversi con estrema precisione su terreni irregolari, grazie ai suoi 12 motori ad alta densità. Ogni movimento è fluido, e se cade, si rialza subito senza perdere tempo. L’altezza del passo, intorno ai 30 cm, gli permette di superare ostacoli che per altri robot sarebbero impossibili.

Non è solo spettacolo: questo robot è pensato per lavori pratici e pesanti. Pesa circa 37 chili, ma può coprire fino a 20 chilometri senza carico e 12,5 con un peso, rimanendo attivo per diverse ore. Il suo telaio combina polimeri tecnici e una lega di alluminio, un mix che lo rende leggero e resistente. Può trasportare fino a 25 chili e sopportare un peso statico di 100 chili: in un test, un adulto è persino salito sulla sua schiena senza problemi.

A differenza di tanti robot, l’A2 non ha una testa umanoide: il suo “sguardo” è affidato a due sensori LiDAR industriali, posizionati davanti e dietro, integrati con una videocamera HD e una luce frontale. Così può “vedere” tutto intorno senza punti ciechi e adattare in tempo reale ogni passo e movimento al terreno sotto di sé.

Per garantirne il funzionamento continuo, il robot ha due batterie sostituibili a caldo, fondamentali in operazioni come ispezioni, logistica o soccorsi, anche in condizioni estreme da -20°C fino a 55°C. La piattaforma è anche aperta a sviluppi e personalizzazioni, con un’ampia connettività che apre infinite possibilità.

In poche parole, l’A2 non è solo un giocattolo tecnologico: è un passo avanti concreto verso robot capaci di muoversi nel mondo reale, facendosi carico di compiti complessi in ambienti difficili.