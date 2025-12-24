Gemini si integra con NotebookLM e amplia le funzioni nella versione web

L’evoluzione di Gemini prosegue a ritmo serrato e passa da un’integrazione che punta a rendere l’assistente sempre più utile nel lavoro quotidiano. Google ha infatti attivato il collegamento diretto con NotebookLM nella versione web dell’app, a breve distanza dal rilascio di Gemini 3 Flash. La funzione è già disponibile e rappresenta un passo concreto verso un utilizzo più strutturato delle informazioni archiviate dagli utenti.

L’integrazione non richiede attivazioni particolari e si inserisce in modo naturale nell’interfaccia già esistente di Gemini.

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Come funziona l’integrazione con NotebookLM

Accedendo alla versione web di Gemini, è sufficiente aprire il menu “plus” per trovare la nuova voce dedicata a NotebookLM, posizionata accanto alle opzioni già note come il caricamento dei file, l’aggiunta di contenuti da Drive o l’inserimento di immagini. La selezione apre un pannello chiamato “Aggiungi notebook”, che mostra gli ultimi quaderni salvati dall’utente.

Ogni notebook viene presentato con alcune informazioni essenziali, come il numero di fonti incluse e la data di creazione. È possibile selezionare più notebook contemporaneamente, che vengono poi inseriti direttamente nella casella del prompt. In questo modo, Gemini può lavorare sui contenuti già organizzati, facilitando la consultazione e l’elaborazione degli appunti digitali senza passaggi intermedi.

La distribuzione dovrebbe essere globale, anche se l’attivazione potrebbe non essere immediata per tutti. In alcuni casi è sufficiente attendere qualche ora perché la funzione compaia nell’interfaccia.

Un passo avanti per la gestione delle informazioni

L’integrazione con NotebookLM rafforza l’idea di Gemini come strumento non solo conversazionale, ma anche operativo. La possibilità di richiamare appunti strutturati consente di lavorare su documenti complessi, ricerche e raccolte di fonti in modo più fluido, mantenendo tutto all’interno dello stesso ambiente.

Questa logica si inserisce in un contesto più ampio, in cui Google sta cercando di rendere l’assistente sempre più centrale nei flussi di lavoro legati allo studio, alla scrittura e all’analisi dei dati.

Cambiano anche i limiti di utilizzo

Oltre all’integrazione con NotebookLM, Google ha aggiornato i limiti di utilizzo dell’app Gemini. Gemini 3 Flash è ora accessibile a tutti, mentre per i modelli Thinking e Pro l’accesso varia in base al piano. Gli utenti gratuiti dispongono di un accesso di base, con limiti giornalieri variabili, e possono generare fino a cinque report di ricerca approfondita con Thinking.

I membri di Google AI Pro arrivano a 100 prompt al giorno, mentre chi utilizza AI Ultra può spingersi fino a 500 prompt giornalieri. Un ampliamento che chiarisce meglio le differenze tra i piani e il tipo di utilizzo previsto.

Nel frattempo, dal fronte Gemini dedicato alla domotica stanno emergendo alcune criticità, segno che non tutte le integrazioni procedono con la stessa stabilità. L’aggiunta di NotebookLM, però, conferma la direzione intrapresa da Google: rendere Gemini uno strumento sempre più integrato e orientato alla produttività.