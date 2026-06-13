Gemini per macOS si aggiorna: nuova icona e scorciatoia per gli screenshot

Gemini per macOS si aggiorna e porta con sé un paio di novità che, pur senza stravolgere nulla, rendono l’app più coerente con le sue controparti su altri sistemi. La versione che sta arrivando in questi giorni, la 1.72.2.419 (in sostituzione della precedente 1.64.1.362), cambia l’icona e introduce una scorciatoia comoda per agganciare al volo gli screenshot alla conversazione. Niente rivoluzioni, ma diversi ritocchi che si notano subito.

Nuova icona e interfaccia più pulita

La prima cosa che salta all’occhio è proprio l’icona. Addio allo sfondo grigio che smorzava un po’ tutto: adesso il contenitore è bianco, esattamente come accade su iOS, Android e sulla pagina di download dell’app. Anche la classica scintilla di Gemini è leggermente più grande, dettaglio piccolo ma che dà un senso di freschezza.

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Spostandosi nella barra laterale, l’icona della Libreria è stata ridisegnata per allinearsi meglio a quella delle altre piattaforme. In alto a destra, invece, i pulsanti per la chat temporanea e per ridurre a icona sono stati rimpiccioliti, così da occupare meno spazio e risultare meno invadenti.

C’è poi un intervento sulle Impostazioni, che finalmente smettono di essere un’unica pagina interminabile. Ora il pannello laterale raggruppa le preferenze in sezioni ben distinte: Aspetto, Scorciatoie, Personal Intelligence, la voce di Gemini, Informazioni e Debug. Trovare quello che serve diventa decisamente più immediato.

La scorciatoia con doppio Command e il redesign in arrivo

La novità più pratica riguarda però una scorciatoia introdotta da poco. Premendo contemporaneamente i due tasti Command ⌘ della tastiera, la finestra attiva viene agganciata automaticamente alla chat. In pratica si evita di fare lo screenshot a mano o di cambiare scheda: l’app cattura ciò che si ha davanti e lo passa direttamente alla conversazione. Il funzionamento ricorda molto da vicino l’overlay di Gemini già visto su Android, pensato per ottenere aiuto contestuale su quello che compare sullo schermo.

L’app per Mac integra già alcuni componenti del cosiddetto Neural Expressive, ma manca ancora il restyling completo mostrato durante l’I/O 2026 lo scorso mese. Quel redesign più profondo dovrebbe arrivare nel corso dell’estate, presumibilmente in compagnia di Gemini Spark e delle nuove funzioni vocali.

Per ora quindi si tratta di aggiornamenti incrementali, di quelli che limano i dettagli e tengono l’app coerente tra le varie piattaforme in attesa del cambiamento più sostanzioso. Chi usa Gemini su macOS troverà comunque un’interfaccia un po’ più ordinata e una scorciatoia in più che fa risparmiare qualche passaggio nelle operazioni di tutti i giorni.