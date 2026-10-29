Centrale nucleare di Palisades: perché la riapertura è in salita

La centrale nucleare di Palisades, in Michigan, avrebbe dovuto diventare il simbolo della rinascita del nucleare americano. Le cose però non stanno andando come sperato. Il progetto di riapertura dell’impianto, fermo dal 2022, si sta rivelando molto più complicato del previsto, tra problemi di sicurezza, incidenti e una carenza di personale qualificato che pesa parecchio sull’intera operazione. Il tutto nonostante una montagna di denaro messa sul piatto, con finanziamenti plurimiliardari destinati a rimettere in moto un sito rimasto inattivo per anni.

L’idea di fondo era semplice e anche piuttosto affascinante. Invece di costruire da zero un nuovo reattore, con tempi lunghissimi e costi difficili da prevedere, si puntava a recuperare una struttura già esistente e a riportarla in attività. Una scorciatoia, almeno sulla carta, capace di dimostrare che l’energia nucleare negli Stati Uniti poteva ripartire in modo concreto e relativamente rapido. Palisades doveva essere proprio questo, un esempio da mostrare al Paese e non solo.

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Una riaccensione più difficile del previsto

Il problema è che riportare in vita un impianto nucleare non equivale a riaccendere un interruttore. Una centrale ferma dal 2022 non resta congelata nel tempo e ogni componente va verificato e rimesso in condizioni di funzionare in piena sicurezza. Ed è proprio su questo fronte che il cammino di Palisades si è fatto accidentato, con criticità legate alla sicurezza e diversi incidenti che hanno complicato i lavori.

Non si tratta di dettagli marginali. Nel settore nucleare la sicurezza è il punto attorno a cui ruota tutto il resto, e qualsiasi intoppo in questo ambito rallenta inevitabilmente l’intero processo. Quando poi a questi ostacoli si sommano anche gli incidenti, il quadro diventa ancora più delicato per un progetto che avrebbe dovuto rappresentare un modello positivo.

Il nodo del personale qualificato

C’è poi un altro aspetto che rende la riapertura della centrale di Palisades così complessa, cioè la mancanza di personale qualificato. Far funzionare un reattore richiede tecnici e operatori con competenze molto specifiche, figure che non si improvvisano e che servono in numero adeguato per gestire un impianto di questo tipo. La carenza di professionisti preparati si traduce in difficoltà operative concrete e contribuisce a rendere il percorso ancora più lento.

È un problema che va oltre la semplice disponibilità di fondi. I soldi, in questo caso, non sono mancati, visto che parliamo di investimenti nell’ordine di diversi miliardi. Ma il denaro da solo non basta a colmare il vuoto lasciato da anni di inattività, quando le competenze necessarie per gestire una struttura del genere non sono immediatamente reperibili. Così quello che doveva essere il manifesto del ritorno dell’atomo negli Stati Uniti si sta trasformando in un banco di prova molto più impegnativo. La riapertura di Palisades continua a scontrarsi con problemi di sicurezza, incidenti e carenze di personale, nonostante i finanziamenti plurimiliardari stanziati per recuperare un impianto che in Michigan resta fermo dal 2022.

Fonte: TecnoAndroid