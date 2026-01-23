Gemini per Android cambia passo: arriva il pulsante “Rispondi ora”

Google continua a rifinire Gemini, ormai sempre più centrale nella strategia AI dell’azienda. L’assistente basato su intelligenza artificiale è diventato negli ultimi mesi uno dei pilastri dell’ecosistema Google, integrandosi progressivamente in app, servizi e flussi quotidiani. Proprio in quest’ottica arriva ora una piccola ma significativa modifica all’app di Gemini per Android, pensata per rendere l’interazione più immediata. Nelle scorse ore è infatti iniziata la distribuzione di un nuovo pulsante che cambia il modo in cui l’assistente risponde alle richieste degli utenti.

“Rispondi ora”: meno attesa, più immediatezza

La novità riguarda l’introduzione del pulsante Answer now, localizzato in italiano come “Rispondi ora”. Questo nuovo comando compare accanto all’indicatore di stato animato durante l’elaborazione delle risposte e consente all’utente di saltare il ragionamento approfondito di Gemini. Una volta premuto, l’assistente interrompe il processo di analisi più complesso e fornisce una risposta nel giro di pochi secondi, privilegiando la rapidità rispetto alla profondità. È una scelta che punta chiaramente a offrire maggiore controllo all’utente, adattando il comportamento dell’AI al contesto e al tempo disponibile.

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Su quali modelli è disponibile

Il pulsante “Rispondi ora” è attualmente visibile quando si utilizzano:

Gemini 3 Pro

Gemini 3 Flash (modalità Ragionamento)

Non compare invece quando è attiva la modalità Veloce (Gemini 3 Flash), che per sua natura è già ottimizzata per risposte rapide. In questo senso, il nuovo pulsante funge da scorciatoia per chi sta usando modelli più riflessivi ma desidera comunque una risposta immediata.

Addio al pulsante “Salta”

Google ha confermato che “Rispondi ora” sostituisce il precedente pulsante “Salta”, rendendo più esplicita l’azione che l’utente sta per compiere. Il nuovo nome chiarisce infatti cosa accade dietro le quinte: non si tratta semplicemente di interrompere un’animazione, ma di cambiare deliberatamente il tipo di risposta che Gemini fornirà. È un dettaglio apparentemente minore, ma che rientra in una tendenza più ampia: rendere sempre più trasparente il funzionamento dell’AI e il compromesso tra velocità e qualità della risposta.

Un rollout già in corso su tutte le piattaforme

L’aggiornamento non è limitato a una nicchia di utenti. Google ha avviato il rilascio del nuovo pulsante per tutti gli account Gemini, sia gratuiti che a pagamento, e non solo su Android. La modifica è infatti in distribuzione anche su iOS e sul Web, a conferma di un allineamento progressivo dell’esperienza d’uso tra le diverse piattaforme.

Con “Rispondi ora”, Google manda un messaggio piuttosto chiaro: Gemini non deve essere solo potente, ma anche flessibile. Dare all’utente la possibilità di scegliere quando privilegiare la velocità e quando la profondità è un passo ulteriore verso un assistente più personalizzabile e meno rigido.