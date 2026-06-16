Gemini non riesce a fare chiamate su Android e Android Auto: cosa fare

Un fastidioso problema sta colpendo Gemini su Android e Android Auto, lasciando diversi utenti incapaci di fare una semplice telefonata con un comando vocale. Il bug, segnalato in questi giorni da parecchie persone, non riguarda solo chi è al volante ma anche chi prova a usare l’assistente direttamente dallo smartphone.

Cosa succede quando si prova a chiamare

Il passaggio a Gemini su Android Auto non è stato proprio liscio, e questo nuovo intoppo lo conferma. Diversi utenti hanno raccontato la stessa esperienza in vari thread su Reddit nel corso della settimana. In pratica, quando si chiede a Gemini di chiamare qualcuno tramite comando vocale in auto, la chiamata non parte. E lo stesso accade provando a usare la funzione direttamente su Android. Sullo schermo del telefono compare un messaggio di errore piuttosto generico, qualcosa come “Qualcosa è andato storto. Riprova”. Niente di più, nessuna spiegazione su cosa abbia bloccato la telefonata. Il fatto che il problema non si limiti ad Android Auto rende complicato capire da dove arrivi davvero. La causa più probabile sembra però legata a un aggiornamento dell’app Gemini o dell’app Google, qualcosa che ha rotto qualcosa dietro le quinte.

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Una soluzione temporanea e un altro bug visivo

Chi si è trovato bloccato ha trovato un modo per aggirare la cosa, almeno per ora. Diversi utenti raccontano che tornando al vecchio Google Assistant le chiamate ricominciano a funzionare senza problemi. Resta comunque una toppa provvisoria, non una vera correzione del bug, e bisognerà aspettare un intervento da parte di Google per risolvere la questione alla radice.

A complicare il quadro c’è un secondo dettaglio, più estetico che funzionale. Negli ultimi giorni Android Auto ha mostrato di nuovo, in modo intermittente, l’icona del vecchio Assistant al posto di quella di Gemini. Curioso il fatto che la risposta arrivi comunque da Gemini, mentre l’icona visualizzata è quella sbagliata. Succede in modo del tutto casuale ed è difficile da riprodurre, ma è stato notato più volte nel giro di pochi giorni. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali su tempi e modalità di un eventuale fix. Gli utenti colpiti possono solo affidarsi al ripiego del passaggio temporaneo all’Assistant, in attesa che un futuro aggiornamento sistemi sia il problema delle chiamate sia quello dell’icona che ogni tanto torna a sbagliare.