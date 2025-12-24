Gemini individua automaticamente ciò che c’è sullo schermo

Google sta portando Gemini a un livello superiore. L’intelligenza dell’azienda di Mountain View, infatti, continua la sua evoluzione ed ottiene la capacità di comprendere in automatico il contenuto dello schermo. Fino a poco fa, per ottenere informazioni su ciò che si vedeva era necessario attivare manualmente l’opzione “Chiedi informazioni sulla schermata”. Un passaggio che spesso rallentava l’esperienza. Ora, con la nuova funzione “Screen Context”, l’interazione diventa quasi automatica, senza che l’utente debba intervenire. La novità, già anticipata a settembre, viene rilasciata gradualmente ad alcuni utenti e punta a rendere l’uso di Gemini più intuitivo e naturale. In pratica, basta porre una domanda relativa a ciò che appare sullo schermo. L’AI analizza il contesto e fornisce risposte pertinenti, intervenendo al momento giusto e riducendo passaggi superflui.

Google introduce novità interessanti per Gemini

L’azienda sottolinea che la funzione può essere disattivata in qualsiasi momento. Al primo avvio con Screen Context, un messaggio introduttivo spiega il funzionamento. Inoltre, consente di disabilitare subito la funzionalità, per chi ha dubbi sulla riservatezza dei dati. Chi sceglie di mantenerla attiva può subito porre domande sul contenuto visivo e affidarsi alla capacità di Gemini di interpretare autonomamente il contesto.

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I primi riscontri dagli Stati Uniti evidenziano che il riconoscimento automatico non è ancora perfetto. Nel dettaglio, l’AI riesce a capire correttamente le richieste solo in parte. L’esperienza reale suggerisce però che la precisione migliorerà rapidamente con l’uso e gli aggiornamenti futuri.

Google descrive Screen Context come un passo verso un’interazione più intelligente, efficiente e personalizzata, in cui l’assistente digitale anticipa le esigenze dell’utente. Il tutto senza invadere la sua privacy. In questo modo, Gemini si avvicina all’ideale di un AI “proattiva ma discreta”, capace di leggere il contesto e intervenire al momento opportuno. Con tale evoluzione, l’esperienza con l’assistente continua a migliorare, semplificando le attività quotidiane e aprendo nuove prospettive.