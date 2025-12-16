Gemini in Home arriva anche sugli smart speaker di terze parti

Gemini in Home rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte da Google nel 2025. Il rollout, avviato tramite un programma di Early Access riservato agli Stati Uniti, segna l’inizio di una nuova fase per l’ecosistema domestico del colosso di Mountain View. Il lancio globale è previsto per il prossimo anno, ma le prime informazioni emerse delineano già un quadro interessante.

Una disponibilità più ampia del previsto

Al momento della presentazione, Google aveva chiarito che Gemini in Home sarebbe stato disponibile su tutti i suoi smart speaker, inclusi modelli datati come il Google Home del 2016. Nulla era stato però detto sui dispositivi prodotti da terze parti. Le notizie provenienti dagli USA mostrano invece un comportamento inatteso: la nuova esperienza funziona anche su vari smart speaker di produttori diversi, purché dotati dell’integrazione con Google Assistant.

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Si tratta di una sorpresa significativa, soprattutto perché negli ultimi anni molti brand avevano gradualmente ridotto la produzione di speaker compatibili, mentre Google concentrava gli sforzi sulla linea Nest. Nonostante ciò, diversi modelli non-Nest sembrano ora in grado di supportare la nuova piattaforma basata su Gemini, ampliando la platea di utenti che potranno testare le funzioni avanzate dell’AI.

Implicazioni per l’ecosistema Home

Questa compatibilità inattesa potrebbe rappresentare un’opportunità per dare nuova vita a dispositivi che erano stati di fatto accantonati dallo sviluppo più recente. Il funzionamento di Gemini in Home su speaker di terze parti suggerisce che l’architettura sottostante sia stata progettata per mantenere una certa flessibilità, forse anche per garantire una transizione più morbida dall’esperienza basata su Google Assistant a quella affidata ai modelli linguistici di nuova generazione.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il rollout rimane limitato e la disponibilità effettiva varia da dispositivo a dispositivo, ma l’espansione di Gemini in Home oltre i confini della gamma Nest indica un’apertura più ampia rispetto alle aspettative iniziali. Man mano che il programma Early Access proseguirà, sarà possibile capire con maggiore precisione quali speaker saranno supportati ufficialmente e come Google intenderà strutturare l’esperienza a livello globale.