Gemini for Home, primi problemi con le automazioni vocali: le routine di Google Home non rispondono più

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’integrazione di Gemini for Home nelle abitazioni europee rappresenta un passaggio storico per la domotica Google: l’assistente AI prende ufficialmente il posto del vecchio Google Assistant, promettendo una gestione più naturale e intelligente della casa connessa. Tuttavia, il debutto non è stato privo di intoppi: nelle ultime settimane, diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti nelle automazioni vocali di Google Home.

Il nuovo assistente, la vecchia logica

Con l’arrivo di Gemini, Google ha iniziato a migrare le funzioni vocali su un’infrastruttura AI più evoluta, capace di comprendere contesto, tono e linguaggio naturale. L’obiettivo è chiaro: rendere le interazioni più fluide e intuitive, superando i limiti rigidi dei comandi di Google Assistant. Il problema è che la transizione non è ancora del tutto indolore.

Molti utenti hanno scoperto che le routine vocali create in precedenza — quelle che permettevano di dire “Buonanotte” per spegnere le luci o “Sono a casa” per attivare una serie di dispositivi — non rispondono più correttamente dopo l’aggiornamento. In alcuni casi Gemini restituisce messaggi d’errore (“questo dispositivo non esiste”), in altri semplicemente ignora il comando, interpretandolo come una frase di cortesia.

Routine vecchie e nuove: un problema di compatibilità

A essere coinvolte sembrano soprattutto le automazioni più datate, cioè quelle create con la vecchia interfaccia di Google Home, prima del debutto ufficiale di Gemini. Alcuni utenti hanno trovato una soluzione temporanea: duplicare le routine e ricrearle da zero nella nuova interfaccia. Ma il rimedio funziona solo a metà, perché le routine predefinite di sistema non possono essere cancellate o rinominate, continuando a occupare parole chiave vocali già assegnate. Un caso emblematico è quello della routine “Good night”. Dopo averne creato una versione aggiornata, molti utenti hanno scoperto che Gemini riconosce “goodnight” e “good night” come due comandi diversi, rispondendo con un semplice “buonanotte” invece di spegnere luci e dispositivi. Una sfumatura linguistica che, nel contesto delle automazioni, può trasformarsi in un blocco funzionale.

Google procede con cautela

Non tutti, comunque, hanno riscontrato i problemi. Il rollout di Gemini for Home è ancora in corso e segue una distribuzione scaglionata per gruppi di utenti, il che spiega perché la maggior parte delle segnalazioni provenga da chi ha ricevuto l’aggiornamento in anteprima. Secondo le testimonianze raccolte online, la convivenza tra vecchie routine e nuove automazioni sta generando un corto circuito gestionale che Google dovrà risolvere con un aggiornamento del sistema. Fino ad allora, l’unica soluzione è creare comandi vocali alternativi o evitare parole già “bloccate” da routine preinstallate.