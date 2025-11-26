Gemini: ecco altre piccole novità che lo migliorano

Come pensate l’applicazione Gemini fa parte del set di software prodotto da Google e come tale gode di una campagna di aggiornamenti costante e ben calibrata per garantire il massimo delle funzionalità disponibili e soprattutto un’esperienza d’uso a dir poco perfetta, Google infatti presta particolari attenzione agli aggiornamenti delle proprie applicazioni, poiché ovviamente vuole garantire alla propria community il massimo possibile.

Sulla scia di quanto ho detto sopra oggi vi parliamo di un nuovo update che arriva per Gemini live, ovvero quella specifica piattaforma facente parte dell’applicazione Gemini che consente di parlare in tempo reale con l’assistente di intelligenza artificiale e ottenere risposte altrettanto rapide, Google infatti ha introdotto un piccolo cambiamento che punta a rendere l’esperienza d’uso decisamente più godibile partendo proprio dai punti basilari.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Arrivano i sottotitoli

Cliccando sul pulsante in alto a destra sarà possibile attivare i sottotitoli che per l’appunto trascrivono l’intera conversazione che state avendo con il vostro assistente vocale, il numero di righe resterà limitato a tre ma secondo Google o questo basterà a permettere all’utente di assicurarsi che la conversazione stia proseguendo nel migliore dei modi e soprattutto che l’assistente abbia capito ciò che gli viene riferito.

La funzionalità in questione tra l’altro è già in fase di rilascio globale, la quale ovviamente porterà all’arrivo definitivo su tutti i dispositivi nel corso del tempo, ricordiamo infatti che Google spesso rilascia col contagocce le proprie funzionalità in modo da evitare rilasci globali repentini che possano poi essere compromessi, magari dalla scoperta di un bug all’improvviso.

Tra l’altro, con quest’ultimo update sarà disponibile un tasto inserito all’interno del widget di ricerca live che consentirà di attivare immediatamente l’assistente vocale senza passare in modo diretto dall’applicazione e dalla funzionalità propriamente detta, ovviamente ricordiamo che per godere di tutti gli ultimi aggiornamenti rilasciati da Google o per le sue applicazioni è indispensabile mantenere le app aggiornate alle ultime versioni disponibili.