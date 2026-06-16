Gemini e Android nel mirino UE: Google verso modifiche obbligatorie

L’intelligenza artificiale dentro lo smartphone sta diventando il terreno di scontro tra chi costruisce sistemi operativi e chi prova a regolarli. Il documento allegato al procedimento aperto dalla Commissione Europea contro Google, quello che riguarda da vicino Gemini e Android, racconta una storia abbastanza chiara. C’è un elenco di modifiche da fare al sistema operativo, ci sono delle scadenze precise e c’è soprattutto un messaggio che arriva forte: il margine di manovra per chi realizza sistemi operativi ma vende anche hardware, in Europa, si è ridotto parecchio.

Il punto non è banale. Da una parte ci sono aziende che hanno costruito la loro fortuna sull’idea di ecosistema, cioè un mondo chiuso e coerente in cui tutto parla con tutto, dal telefono all’orologio fino alle cuffie. Dall’altra c’è l’Unione Europea che, di fatto, chiede l’esatto contrario. Vuole un sistema unico, aperto, dove le diverse parti non siano cucite insieme in modo da escludere la concorrenza.

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Ecosistema contro sistema unico

La contraddizione è evidente e pesa più di quanto sembri. Mentre tutti i grandi produttori spingono sul concetto di ecosistema come valore aggiunto, come motivo per restare fedeli a un marchio, Bruxelles guarda alla stessa cosa con sospetto. Perché un ecosistema troppo integrato può trasformarsi in una gabbia, e una gabbia dove a comandare è sempre lo stesso attore difficilmente piace a chi si occupa di concorrenza. Il caso di Google è emblematico proprio perché l’azienda fa entrambe le cose. Sviluppa Android, il sistema operativo che gira su una fetta enorme di telefoni nel mondo, ma vende anche i propri dispositivi. E adesso ci ha messo dentro Gemini, la sua intelligenza artificiale, che diventa sempre più centrale nell’esperienza d’uso quotidiana. Questa sovrapposizione di ruoli è esattamente ciò che fa scattare l’attenzione dei regolatori europei.

Le richieste contenute nel procedimento non sono vaghe. Parlano di interventi concreti sul sistema, accompagnati da tempistiche definite. Tradotto, significa che chi tiene insieme software e hardware non può più muoversi come prima, almeno non dentro i confini europei. Le regole stanno cambiando il modo in cui un’azienda può integrare i propri servizi, e questo riguarda il cuore stesso di come funziona uno smartphone oggi. C’è quindi una tensione di fondo che non si risolve facilmente. Da un lato il mercato che premia l’integrazione, perché gli utenti la trovano comoda e i produttori ci guadagnano. Dall’altro un quadro normativo che spinge nella direzione opposta, verso l’apertura e la separazione delle parti. Lo smartphone che conosciamo, quello pensato come centro di un ecosistema chiuso e perfettamente coerente, potrebbe doversi adattare a uno scenario diverso, almeno per chi vuole continuare a vendere in Europa.