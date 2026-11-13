Gemini, arriva Memory summary: ecco cosa sa davvero di te

Chiunque abbia avuto l’impressione che Gemini conosca un po’ troppo bene le proprie abitudini adesso può verificarlo con i propri occhi. Google sta infatti distribuendo il Memory summary, una nuova sezione che riunisce in un solo posto tutto ciò che l’assistente ha appreso sugli utenti nel corso del tempo. Per ora la novità è riservata agli Stati Uniti e soltanto agli abbonati Google AI che hanno impostato la lingua sull’inglese americano e tengono attiva la funzione “Attività e memoria”.

Che l’assistente accumuli dettagli durante le conversazioni non è certo una scoperta recente. La differenza è che per la prima volta queste informazioni diventano visibili e modificabili in maniera ordinata, senza dover andare a tentativi. Si tratta di un bel passo avanti sul fronte della trasparenza, anche se la scelta di legarlo a un abbonamento lascia un po’ l’amaro in bocca. La memoria, dopotutto, viene costruita anche sugli account gratuiti, che però per adesso restano esclusi dalla possibilità di consultarla.

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Dove trovare il Memory summary e come è organizzato

Al momento si accede alla funzione solo dal web, passando da Impostazioni e poi dalla voce Personal Intelligence. Non serve scavare in menu nascosti, il percorso è piuttosto lineare. Sulle app per Android e iOS invece non è ancora comparsa, ma quando arriverà l’esperienza dovrebbe essere molto simile a quella già vista da browser.

Una volta aperta la schermata, i dati raccolti da Gemini appaiono suddivisi in categorie tematiche. C’è un blocco dedicato ai dati essenziali che comprende posizione, background personale e relazioni più importanti. Poi trovano spazio la carriera e i progetti professionali, i viaggi insieme all’attrezzatura di tutti i giorni, i gusti in fatto di media e intrattenimento e infine fitness e stile di vita. Ogni sezione elenca una serie di punti specifici che il chatbot ha memorizzato, così da offrire un quadro abbastanza preciso di quello che sa davvero.

Aggiungere, togliere e ricostruire la storia di ogni dato

La parte forse più interessante riguarda la gestione delle informazioni. Dalla stessa pagina è possibile inserire o eliminare dettagli tramite un semplice campo di testo libero, scrivendo in linguaggio naturale come si farebbe in una normale chat. Una richiesta come “Aggiungi alla mia memoria che parlo giapponese” basta per arricchire il profilo, mentre un comando del tipo “Rimuovi il mio vecchio numero di telefono” serve a fare un po’ di pulizia. Quando la richiesta risulta ambigua, Gemini può porre qualche domanda di chiarimento prima di aggiornare il riepilogo.

Per interventi più corposi c’è invece un’icona a forma di matita, pensata proprio per le modifiche più ampie. Nel menu a tre puntini compare inoltre la voce Cronologia della memoria, un vero e proprio registro che indica il momento in cui ciascuna informazione è stata aggiunta o cambiata. Torna particolarmente comoda quando spunta un dato che non si ricordava affatto di aver condiviso e si vuole capire da dove arrivi.

Come accennato, il rilascio del Memory summary è ancora in corso e coinvolge soltanto gli utenti statunitensi. È probabile che in futuro la distribuzione venga allargata, ma per il momento chi si trova fuori dagli Stati Uniti o non dispone di un abbonamento Google AI non può ancora accedere a questa sezione.

Fonte: TecnoAndroid