Airbnb cambia le regole della casa: niente più piatti da lavare

Airbnb ha deciso di mettere mano alle regole della casa, cioè a quelle indicazioni che gli host possono imporre agli ospiti durante il soggiorno. Le modifiche saranno operative a partire dal 20 novembre e stanno già creando parecchia apprensione tra chi gestisce un alloggio sulla piattaforma. Il motivo non è difficile da intuire. In teoria il problema non dovrebbe nemmeno esistere, ma nella pratica succede spesso che chi affitta una stanza o un appartamento per qualche giorno lo lasci in condizioni tutt’altro che dignitose.

Al centro della questione c’è la ricerca di un punto di equilibrio. Da una parte serve tutelare chi prenota, dall’altra bisogna evitare che qualcuno se ne approfitti. Basterebbero un po’ di educazione e di buon senso, eppure Airbnb ha ritenuto necessario fissare dei paletti precisi, mettendo nero su bianco cosa si può chiedere e cosa invece diventa off limits.

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Host scontenti, cosa cambia per piatti e biancheria

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda le stoviglie. Gli ospiti sono obbligati a lavare i piatti sporchi prima di lasciare l’alloggio? Secondo le nuove linee guida no. I proprietari potranno chiedere di lasciare piatti e bicchieri nel lavandino, ma non di lavarli e rimetterli al loro posto. Un compito che, almeno sulla carta, torna così interamente a carico di chi gestisce la struttura.

Stesso discorso per la biancheria. Agli ospiti si potrà domandare di raggruppare gli asciugamani usati, magari in un angolo del bagno, ma non di togliere le lenzuola dal letto né tantomeno di avviare la lavatrice. Anche in questo caso la risposta della piattaforma è negativa, e per molti gestori si tratta di una scelta che rischia di allungare i tempi di preparazione tra un soggiorno e l’altro.

Rifiuti, utenze e le eccezioni previste dalla piattaforma

Sul fronte dei rifiuti la linea è simile. Chi ospita potrà chiedere di fare la raccolta differenziata e di sistemare la spazzatura negli appositi contenitori interni, ma non di portarla fuori dall’alloggio. Per le utenze, invece, sarà lecito domandare di spegnere l’aria condizionata quando si esce di casa, ma non di rinunciare a un comfort indicato nell’annuncio. Se un servizio viene promesso al momento della prenotazione, insomma, deve poter essere utilizzato.

La società si è comunque lasciata un margine di manovra, spiegando che potrebbero esserci delle eccezioni legate a situazioni specifiche. Un esempio riguarda le zone in cui vivono gli orsi, dove i gestori potranno chiedere di smaltire i rifiuti in un contenitore a prova di animali. Un altro caso è quello delle aree colpite da siccità, dove sarà possibile domandare di limitare la durata delle docce a causa delle restrizioni idriche. Non è però chiaro chi e in che modo potrà verificare il rispetto di queste regole.

Contratti più rigidi, ma alcune richieste restano valide

Le novità non finiscono qui. È previsto infatti un giro di vite sulla politica relativa ai contratti che i proprietari fanno firmare a chi soggiorna nei loro alloggi, un aspetto che finora lasciava ai gestori una certa libertà d’azione.

Restano invece in piedi diverse richieste considerate legittime. I gestori potranno continuare a fissare un numero massimo di persone per il soggiorno e a stabilire le fasce orarie in cui evitare rumori. Sarà ancora possibile vietare l’organizzazione di eventi, il fumo all’interno della casa e l’ingresso di animali domestici.

Fonte: TecnoAndroid