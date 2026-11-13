Falsi allarmi bomba via mail, perché si parla di attacco ibrido

Bastano poche righe scritte in una mail per svuotare un istituto scolastico o tenere a terra un aereo pronto al decollo. I falsi allarmi bomba che hanno colpito scuole e voli europei mostrano proprio questo. Una minaccia digitale spedita con uno sforzo minimo riesce a interrompere attività quotidiane e a seminare un clima di sfiducia che dura ben oltre il momento dell’evacuazione.

Il punto è che davanti a un messaggio del genere nessuno può permettersi di far finta di nulla. Chi gestisce una scuola o un aeroporto deve trattare ogni segnalazione come potenzialmente reale, anche quando tutto fa pensare a uno scherzo di pessimo gusto. Così una semplice mail si trasforma in un blocco dei servizi che coinvolge studenti, famiglie, passeggeri e personale. E il prezzo da pagare, economico e sociale, ricade tutto su chi la minaccia la subisce.

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Perché si parla di attacco ibrido

Il meccanismo che sta dietro questi episodi ricorda da vicino quello di un attacco ibrido. Con questa espressione si indicano azioni che non passano per lo scontro diretto ma sfruttano strumenti diversi, spesso economici, per mettere sotto pressione un paese e la sua popolazione. Qui l’arma non è un ordigno ma la paura che un ordigno possa esserci davvero. Il danno concreto nasce dalla reazione obbligata delle istituzioni più che dalla minaccia in sé.

C’è poi un effetto meno visibile ma forse più insidioso. Ogni allarme che si rivela infondato lascia dietro di sé un po’ di sfiducia verso i sistemi di sicurezza, che appaiono vulnerabili a un messaggio qualsiasi, e verso la capacità delle autorità di garantire la normalità. Quando gli episodi si ripetono la sensazione di fragilità cresce e con essa l’insofferenza di chi vede la propria giornata stravolta senza un pericolo reale.

La forza di questo genere di intimidazione sta tutta nella sproporzione. Da una parte basta una casella di posta e qualche minuto di tempo. Dall’altra si attivano procedure complesse, forze dell’ordine e personale specializzato. Un equilibrio così sbilanciato rende i falsi allarmi bomba uno strumento appetibile per chiunque voglia creare disordine senza esporsi troppo.

Una regia comune ancora tutta da dimostrare

Proprio perché le modalità richiamano quelle di un’operazione ibrida viene spontaneo chiedersi se dietro le varie ondate di messaggi ci sia un’unica mano. L’idea di una regia comune però è al momento soltanto un’ipotesi. Attribuire con certezza una serie di comunicazioni minatorie a un solo autore, o addirittura a un attore organizzato, richiede prove che finora non sono emerse.

Del resto il mezzo stesso complica il lavoro degli investigatori. La posta elettronica consente di mascherare l’origine dei messaggi con relativa facilità e chi scrive può agire da qualunque luogo. Somiglianze nel testo o nei bersagli scelti possono suggerire un legame ma da sole non bastano a stabilirlo. Il rischio opposto è quello di ricondurre tutto a un unico disegno quando si potrebbe trattare di episodi slegati tra loro.

Gli allarmi arrivati nelle scuole e sui voli europei hanno comunque già prodotto i loro effetti, con servizi interrotti e una diffidenza crescente da parte dei cittadini. L’attribuzione di questi falsi allarmi bomba a un’unica regia, invece, rimane per ora un’ipotesi che attende di essere dimostrata.

Fonte: TecnoAndroid