GeForce RTX 5090 sparite in Brasile: due bancali da 400.000 euro

Una grossa spedizione di schede video NVIDIA GeForce RTX 5090 è sparita nel nulla dopo essere arrivata all’aeroporto internazionale di Guarulhos a San Paolo, in Brasile. Parliamo di due interi bancali di schede grafiche gaming top di gamma, con un valore dichiarato di circa EUR 417.666, cioè all’incirca 400.000 euro. A prima vista tutto fa pensare a un furto, anche se al momento nessuno è in grado di confermarlo con certezza. Di sicuro c’è che della merce si è persa completamente ogni traccia.

A raccontare la vicenda è stato Oderço, un rivenditore locale di elettronica che quei bancali li aveva acquistati in modo del tutto regolare. L’azienda ha deciso di rendere pubblica la questione con un post di segnalazione su Instagram. Secondo quanto riferito dal distributore, la scelta di esporsi è arrivata dopo aver chiesto alle autorità informazioni sullo stato delle spedizioni senza però ottenere alcuna risposta. Un silenzio che evidentemente ha spinto il negozio a cercare visibilità per un caso che altrimenti sarebbe rimasto confinato nelle comunicazioni ufficiali.

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Cosa si sa delle Zotac GeForce RTX 5090 scomparse

Stando alla versione del rivenditore brasiliano, i bancali contenevano schede Zotac GeForce RTX 5090, quindi modelli personalizzati della GPU più potente della gamma consumer di NVIDIA destinata ai videogiocatori. Un carico del genere ha un valore elevato anche in proporzione al volume occupato, ed è proprio questo a rendere la sparizione così rilevante. Due bancali di prodotti di questo livello non sono certo un piccolo pacco smarrito in un magazzino.

Il punto fermo dell’intera storia riguarda l’arrivo. È stato infatti confermato che la merce era regolarmente atterrata nello scalo di San Paolo. Fino a quel momento il viaggio delle schede grafiche risultava quindi tracciato e senza intoppi apparenti. Da lì in avanti però la situazione diventa un vero e proprio mistero, perché dei bancali non si sa più nulla e il percorso che avrebbe dovuto portarli fino al magazzino di Oderço si interrompe all’improvviso.

Furto o problema logistico, le ipotesi ancora aperte

A complicare il quadro c’è la mancanza di diversi dettagli fondamentali. Non sono stati resi noti elementi come la data di arrivo della merce, i numeri di tracciamento o le circostanze precise in cui le schede video sono scomparse. Senza queste informazioni ricostruire con esattezza quello che è successo risulta praticamente impossibile, almeno per chi osserva la vicenda dall’esterno.

Proprio per questo motivo non si può ancora stabilire in modo assoluto se si sia trattato davvero di un furto. Le alternative sul tavolo sono diverse. Potrebbe esserci stato qualche problema logistico durante le operazioni di gestione all’interno dell’aeroporto, oppure un’altra irregolarità nel trattamento della spedizione che ha fatto perdere le tracce del carico. Ogni scenario rimane plausibile finché non emergeranno dati più concreti sulla catena di custodia della merce dopo l’atterraggio a Guarulhos.

Per ora l’unica voce pubblica resta quella del rivenditore, che ha affidato ai social la denuncia della scomparsa delle sue GeForce RTX 5090 dopo che le richieste di chiarimento inviate alle autorità non avevano ricevuto riscontro. Il post su Instagram di Oderço rappresenta al momento la principale fonte di informazioni su un carico da circa 400.000 euro che risulta arrivato in Brasile ma che, da quel momento, non è più stato rintracciato.

Fonte: TecnoAndroid