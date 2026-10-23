GeForce NOW, ora il DLSS 4.5 si regola direttamente dall’app

Nvidia ha deciso di portare i controlli del DLSS 4.5 direttamente nell’app di GeForce NOW, consegnando così agli utenti una leva che fino a poco tempo fa restava di fatto nelle mani dei singoli giochi. Il cambiamento si spiega in poche parole ma pesa parecchio per chi gioca in streaming: d’ora in avanti sarà possibile scegliere in prima persona come bilanciare qualità e prestazioni nei titoli compatibili, senza dover accettare passivamente l’impostazione decisa a monte.

Finora il comportamento della tecnologia di Nvidia sulla piattaforma dipendeva soltanto dal gioco avviato. Era il titolo a stabilire come dovesse funzionare, e a chi stava davanti allo schermo non restava molto margine di manovra. Con questo aggiornamento lo scenario cambia e il DLSS 4.5 non è più vincolato esclusivamente alle scelte fatte dal software. Una parte del controllo passa a chi gioca, che può intervenire in base ai propri gusti e alle proprie priorità.

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Va detto con chiarezza che la novità non riguarda indistintamente ogni titolo del catalogo. Le nuove opzioni sono pensate per i giochi compatibili, quindi la possibilità di intervenire sulle impostazioni dipende dal supporto offerto dal singolo gioco. Dove questo supporto c’è, però, la differenza rispetto al passato si sente, perché l’utente non deve più limitarsi a quello che trova già configurato.

Qualità o fluidità, adesso decide chi gioca

Il cuore della novità sta tutto nella parola equilibrio. Ogni giocatore ha esigenze diverse e quello che per qualcuno è il compromesso perfetto per altri può risultare poco soddisfacente. C’è chi tiene soprattutto alla resa visiva e vuole un’immagine il più possibile curata, e c’è chi invece mette al primo posto la reattività e la fluidità durante la partita. Con i nuovi controlli del DLSS 4.5 dentro l’app di GeForce NOW entrambe le strade diventano percorribili, perché è l’utente a stabilire dove spostare l’ago della bilancia.

Si tratta di un passaggio interessante anche dal punto di vista dell’esperienza d’uso. L’app del servizio non è più soltanto il punto di accesso ai giochi ma diventa anche il pannello da cui regolare un aspetto che incide in modo diretto su come quei giochi appaiono e si comportano. Una scelta che va nella direzione di una maggiore libertà per chi si affida al gioco in streaming, senza costringere nessuno a cambiare abitudini: chi preferisce non toccare nulla può semplicemente lasciare tutto com’è.

Il debutto di DLSS 5 anche in cloud

L’annuncio sui nuovi controlli non arriva da solo. Nvidia ha infatti fatto sapere che, a partire dal giorno successivo, anche il DLSS 5 sbarcherà sulla piattaforma, diventando disponibile pure nel cloud. Un tempismo che difficilmente può essere considerato casuale, visto che le due novità si muovono nella stessa direzione e riguardano lo stesso servizio.

Per gli abbonati di GeForce NOW questo significa ritrovarsi nel giro di pochissimo tempo con due cambiamenti importanti legati alla stessa famiglia di tecnologie. Da una parte la possibilità di gestire in autonomia il DLSS 4.5 nei titoli che lo supportano, dall’altra l’arrivo della nuova generazione rappresentata da DLSS 5, che approda così anche sulla piattaforma di streaming di Nvidia.

Fonte: TecnoAndroid