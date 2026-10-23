Masters of the Universe, sequel in bilico nonostante Prime Video

Il futuro di Masters of the Universe è ancora tutto da scrivere, almeno per quanto riguarda un possibile sequel. Il regista Travis Knight ha ammesso di non sapere se Amazon sia pronta a dare il via libera a un secondo capitolo, nonostante il film abbia ottenuto un successo enorme in streaming. Una situazione curiosa, perché i numeri raccolti su Prime Video raccontano una storia piuttosto diversa da quella vista nelle sale cinematografiche.

Interpellato sulla questione, Knight ha scelto parole prudenti ma tutt’altro che chiuse. “Alla fine, decisioni di questo tipo sono fuori dal nostro controllo” ha spiegato il cineasta. “Si immagina sempre dove vadano le vite di queste persone dopo la fine del film, e se l’universo, nella sua saggezza, ci chiederà di realizzarne altri, saremo felicissimi di offrirne di più.” Insomma, la disponibilità della squadra creativa c’è tutta. Manca soltanto la decisione dello studio.

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Masters of the Universe: incassi deludenti ma un trionfo su Prime Video

Il nodo, come spesso accade, riguarda i conti. Il nuovo Masters of the Universe, con Nicholas Galitzine nei panni del principe Adam e Jared Leto in quelli del perfido Skeletor, al botteghino ha raccolto circa 120 milioni di euro. Una cifra che non basta a coprire un budget stimato tra i 145 e i 170 milioni di euro. Sulla carta, quindi, un risultato che difficilmente spingerebbe una major a investire subito in una continuazione.

Eppure in streaming la musica è cambiata parecchio. La pellicola è rimasta per cinque settimane al primo posto tra i film più visti su Prime Video e continua a figurare tra i titoli più popolari della piattaforma. Un riscontro che potrebbe pesare non poco quando arriverà il momento di valutare il destino della saga, visto che per un servizio in abbonamento il pubblico raccolto da casa ha un valore tutto suo.

La trama segue il principe Adam, che conduce una vita del tutto normale sulla Terra fino a quando viene richiamato sul suo pianeta natale, Eternia. Lì dovrà affrontare il malvagio Skeletor con l’aiuto di Teela, interpretata da Camila Mendes. Non manca poi una piccola sorpresa per i fan di vecchia data, ovvero un divertente cameo di Dolph Lundgren, il volto che aveva dato vita all’eroe nella prima trasposizione cinematografica della saga.

La scena dopo i titoli di coda prepara il terreno

Chi ha visto il film fino in fondo sa bene che le intenzioni di proseguire la storia sono piuttosto evidenti. Il nuovo Masters of the Universe include infatti una scena dopo i titoli di coda pensata proprio per aprire la strada a un seguito. In quei pochi minuti viene introdotto un personaggio femminile tra i più amati del franchise, che finora non era mai apparso in una produzione in carne e ossa.

O quasi. L’unica eccezione, se così si può chiamare, risale a uno sketch del Saturday Night Live in cui a interpretarla era stata Ariana Grande. Una parentesi comica che difficilmente può essere considerata un vero debutto, e che rende ancora più interessante l’idea di vederla finalmente protagonista in un eventuale secondo capitolo diretto da Travis Knight.

Per il momento, però, tutto resta sospeso in attesa che Amazon sciolga le riserve. Il film con Nicholas Galitzine e Jared Leto è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: TecnoAndroid