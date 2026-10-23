AST SpaceMobile anti Starlink? Ci punta il fondatore di Boost

Gli operatori statunitensi stanno cercando delle alternative a Starlink Mobile, cioè all’infrastruttura satellitare che fa capo a SpaceX. In questo quadro si inserisce la mossa del fondatore di Boost Mobile, che ha deciso di scommettere in grande su AST SpaceMobile. È una puntata che ha già fatto nascere una domanda piuttosto diretta, ovvero se questa società possa trasformarsi in una vera rivale capace di mettere in difficoltà il colosso spaziale.

Perché gli operatori americani guardano oltre Starlink Mobile

Il punto di partenza è semplice. Le compagnie telefoniche negli Stati Uniti non vogliono legarsi a un unico fornitore quando si parla di connettività satellitare per gli smartphone. Starlink Mobile rappresenta oggi una soluzione concreta, ma proprio per questo i gestori si stanno muovendo per assicurarsi delle strade alternative. Affidare a un solo soggetto un servizio così strategico significherebbe dipendere in tutto dalle sue scelte, e per i carrier americani questa evidentemente non è una prospettiva accettabile.

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Avere più opzioni sul tavolo vuol dire anche poter trattare da una posizione più solida. Ecco perché l’interesse verso altri attori del settore sta crescendo, e tra i nomi che spiccano c’è proprio quello di AST SpaceMobile, finita al centro dell’attenzione grazie alla fiducia che le ha accordato una figura molto conosciuta nel mondo della telefonia mobile americana.

La scommessa del fondatore di Boost Mobile su AST SpaceMobile

Il fatto che sia stato il fondatore di Boost Mobile a puntare con decisione su AST SpaceMobile non è un dettaglio da poco. Parliamo di qualcuno che conosce bene le dinamiche del mercato degli operatori e che ha deciso di esporsi in modo netto su questa azienda. La sua scommessa viene letta come un segnale preciso. AST SpaceMobile viene vista come una delle realtà in grado di offrire un’alternativa credibile alla rete satellitare di SpaceX.

Da qui nasce l’etichetta che in molti hanno iniziato ad associare alla società, quella di possibile “killer” di SpaceX, anche se per ora la definizione va presa con il punto interrogativo che la accompagna. Quello che emerge con chiarezza è che gli operatori statunitensi stanno lavorando per non lasciare a Starlink Mobile il controllo esclusivo della connettività dallo spazio verso i telefoni, e AST SpaceMobile è tra le aziende su cui si concentrano le loro attenzioni.

Fonte: TecnoAndroid