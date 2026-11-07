Gatti domestici timidi come bambini: lo studio su 310 felini

Chi vive con un felino lo avrà notato più di una volta: quando in casa entra qualcuno di nuovo, il gatto tende a tenersi a distanza e a osservare la scena con un misto di sospetto e curiosità. Per molti è la prova di un carattere freddo e scostante, eppure dietro quell’atteggiamento potrebbe esserci soprattutto timidezza. È quanto suggerisce un nuovo studio sui gatti domestici che ha coinvolto 310 animali e ha individuato quattro profili comportamentali, insieme a una somiglianza piuttosto inattesa con i bambini piccoli.

Lo studio dell’Università di Kyoto su 310 gatti

La ricerca è stata guidata da Madoka Hattori dell’Università di Kyoto, in Giappone, ed è stata pubblicata il 4 novembre 2026 sulla rivista scientifica PLOS One. Il lavoro si è concentrato su un aspetto preciso della vita dei felini di casa, cioè il modo in cui reagiscono alla presenza di persone che non conoscono. Una situazione apparentemente banale, che però racconta parecchio del carattere di ciascun animale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Analizzando il comportamento dei 310 gatti, il gruppo di ricerca ha distinto quattro profili comportamentali diversi. Non tutti i mici, insomma, rispondono allo stesso modo davanti a un volto sconosciuto. Alcuni si comportano in maniera tale da ricordare da vicino quello che succede con i più piccoli quando incontrano qualcuno per la prima volta. Ed è proprio questo il dato che ha attirato maggiormente l’attenzione degli studiosi.

Il punto interessante sta nella natura ambivalente della reazione. Questi animali provano paura nei confronti dell’estraneo ma allo stesso tempo ne sono attratti. Non si tratta quindi di semplice rifiuto e nemmeno di indifferenza. È piuttosto un equilibrio delicato tra il desiderio di tenersi al sicuro e la spinta a capire chi sia quella figura mai vista prima.

La somiglianza con la timidezza dei bambini piccoli

Il paragone con l’infanzia aiuta a leggere meglio la situazione. Chiunque abbia avuto a che fare con un bambino molto piccolo conosce bene quella fase in cui il piccolo si nasconde dietro un genitore davanti a un ospite, salvo poi sbirciare incuriosito e magari avvicinarsi a piccoli passi. Secondo lo studio, una parte dei gatti domestici mostra un comportamento molto simile, fatto appunto di timore e interesse che convivono nello stesso momento.

Questa lettura ribalta in parte l’idea diffusa del gatto come animale distaccato e poco interessato agli esseri umani. Quello che a prima vista appare come distacco potrebbe essere invece una forma di cautela, tipica di chi si trova davanti a qualcosa di sconosciuto e non sa ancora bene come comportarsi. Il micio che resta in disparte, in altre parole, non sta necessariamente manifestando antipatia verso il nuovo arrivato.

La ricerca giapponese mette in luce soprattutto la curiosità per l’ignoto che accompagna la paura. È un elemento che cambia la prospettiva, perché indica che l’animale non vuole semplicemente evitare l’estraneo ma ne è in qualche modo affascinato. La tensione tra queste due spinte opposte è esattamente ciò che gli studiosi hanno associato alla timidezza osservata nei bambini piccoli.

Non solo un carattere freddo

Il lavoro coordinato da Madoka Hattori offre quindi una chiave di lettura più articolata sul comportamento dei felini. Dividere i 310 gatti in quattro gruppi distinti permette di riconoscere che le reazioni agli sconosciuti non sono uniformi e che dietro un atteggiamento riservato possono esserci motivazioni diverse da quelle che si immaginano di solito.

Per chi condivide la casa con un gatto timido, il messaggio della ricerca è abbastanza chiaro. Quell’aria un po’ sostenuta davanti agli ospiti non equivale a ostilità, ma può riflettere un animo combattuto tra la prudenza e il bisogno di esplorare. I risultati dello studio condotto all’Università di Kyoto sono stati pubblicati su PLOS One il 4 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid