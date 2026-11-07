NieR: Automata su Steam chiede 366 GB per colpa di un bug

Un bug su Steam ha fatto lievitare in modo del tutto inatteso le dimensioni di NieR: Automata, che dopo un aggiornamento arriva a chiedere ben 366 GB di spazio libero sul disco. Una cifra fuori scala, capace di mettere in difficoltà anche le configurazioni più generose in termini di archiviazione, che sta creando parecchi disagi a chi prova a scaricare o a tenere installato il titolo sul proprio computer. Dagli sviluppatori, per ora, non è arrivata alcuna soluzione ufficiale al problema.

Per capire le proporzioni della faccenda basta guardare a quello che fino a poco tempo fa sembrava il nuovo punto di riferimento in fatto di peso. I 212 GB richiesti da GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S avevano già fatto discutere molti giocatori, preoccupati per la memoria interna delle loro console e per lo spazio da sacrificare ad un solo gioco. Eppure il caso di NieR: Automata riesce a superare quella soglia di oltre 150 GB, e lo fa in una maniera piuttosto curiosa, visto che dietro la richiesta non c’è un mondo aperto sterminato ma un semplice errore.

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Un malfunzionamento, non un gioco più grande

Il dettaglio da tenere a mente è proprio questo. La richiesta di 366 GB non nasce da una scelta degli autori o da un ampliamento dei contenuti, ma da un bug che si manifesta sulla piattaforma digitale. In pratica il client segnala un fabbisogno di spazio enormemente gonfiato rispetto a quanto ci si aspetterebbe, e chi vuole procedere con il download si trova davanti a un numero che sembra quasi uno scherzo. Il titolo di PlatinumGames e Square Enix, insomma, non è cambiato nella sostanza, ma agli occhi del sistema pesa come pochi altri prodotti in circolazione.

Non è raro che un aggiornamento porti con sé qualche imprevisto, però in questo caso le conseguenze sono piuttosto concrete. Un gioco che richiede una simile quantità di spazio di archiviazione obbliga molte persone a fare pulizia, a disinstallare altri titoli o semplicemente a rinunciare, almeno per il momento, a rimettere mano all’avventura di 2B e 9S. E chi lavora con unità di capienza ridotta rischia di non riuscire nemmeno ad avviare l’installazione.

Disagi per gli utenti e nessuna correzione in vista

La situazione attuale lascia i giocatori in una sorta di limbo. Da una parte c’è la consapevolezza che il problema dipende da un errore tecnico e non da un reale aumento delle dimensioni di NieR: Automata, dall’altra però il blocco è reale e impedisce di godersi il titolo senza complicazioni. Liberare oltre 350 GB solo per far digerire al sistema una richiesta sbagliata non è certo un’operazione che tutti possono permettersi a cuor leggero.

Il confronto con GTA 6 rende tutto ancora più paradossale. Il nuovo capitolo di Rockstar arriva a 212 GB su console per offrire un’esperienza ricchissima, mentre un gioco uscito anni fa si ritrova con un peso apparente quasi doppio a causa di un intoppo. Un contrasto che ha attirato parecchia attenzione proprio per la sua stranezza, e che mette in evidenza quanto un singolo errore possa trasformare un’operazione di routine come un aggiornamento in un piccolo grattacapo per migliaia di utenti.

Sul fronte delle contromisure, al momento, il quadro è fermo. Gli sviluppatori non hanno ancora annunciato una correzione né indicato tempistiche per sistemare la richiesta anomala di spazio su Steam, e la versione PC di NieR: Automata continua quindi a segnalare un fabbisogno di 366 GB.

Fonte: TecnoAndroid