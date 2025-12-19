GameSir Super Nova e GameSir G7 Pro Tri-Mode a confronto per Natale

Per tutti gli appassionati di gaming, oggi non ci troviamo davanti alla classica recensione di un singolo prodotto, ma a un confronto approfondito tra due controller di casa GameSir che abbiamo già avuto modo di testare separatamente. Le recensioni complete di entrambi i modelli sono già disponibili sul nostro canale di Tecnoandroid, ma in questo articolo l’obiettivo è diverso: mettere direttamente a confronto due controller appartenenti a fasce di prezzo differenti, per aiutare chi sta valutando un acquisto consapevole, soprattutto in vista delle frequenti offerte che si trovano su Amazon e, più in generale, del periodo pre-natalizio.

I protagonisti di questo confronto sono il GameSir G7 Pro Tri-Mode e il GameSir Super Nova. Due controller che, pur appartenendo allo stesso brand, si rivolgono a pubblici differenti, sia per prezzo sia per dotazione tecnica. Uno costa praticamente il doppio dell’altro, o, se preferiamo vederla dal punto di vista opposto, uno costa la metà dell’altro. Proprio per questo motivo, capire quale sia il prodotto più adatto alle proprie esigenze diventa fondamentale, evitando acquisti sbagliati o spese non necessarie.

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GameSir è un’azienda specializzata nella produzione di controller e, più in generale, di accessori gaming come tastiere e mouse. Nel corso del tempo si è distinta per un ottimo rapporto qualità-prezzo, riuscendo spesso a proporre soluzioni più convenienti rispetto a molti competitor senza sacrificare la qualità costruttiva o le funzionalità. Questo confronto nasce quindi dall’esigenza di chiarire le differenze reali tra due prodotti validi, ma pensati per utilizzi diversi.

Design e materiali

Dal punto di vista costruttivo, sia il GameSir Super Nova sia il GameSir G7 Pro Tri-Mode si presentano come controller solidi, ben assemblati e pensati per lunghe sessioni di gioco. Entrambi adottano un design ergonomico, con impugnature rivestite in gomma che garantiscono un grip efficace anche in caso di mani sudate, migliorando comfort e controllo durante il gameplay.

Il Super Nova pesa 263 grammi, mentre il G7 Pro Tri-Mode arriva a 272 grammi. La differenza è minima e, nell’uso reale, praticamente impercettibile: entrambi risultano leggeri, ben bilanciati e non affaticano le mani nemmeno dopo molte ore di utilizzo.

Il G7 Pro Tri-Mode si distingue per un livello di personalizzazione estetica superiore, grazie al mascherino frontale magnetico intercambiabile, che consente non solo di cambiare look al controller ma anche di accedere facilmente al D-pad sostituibile incluso in confezione. Il Super Nova, invece, ha delle strisce LED RGB da poter configurare a piacimento tramite l’app dedicata.

Infine, entrambi i controller sono dotati di una base di ricarica dedicata, una soluzione pratica che permette di tenerli sempre carichi e pronti all’uso, oltre a contribuire a una postazione gaming più ordinata.

Differenze tra GameSir Super Nova e GameSir G7 Pro Tri-Mode

Entrando nel vivo del confronto, è fondamentale analizzare le differenze tecniche e funzionali tra i due controller, partendo dalle piattaforme supportate.

Il GameSir Super Nova è compatibile con PC, Nintendo Switch e smartphone, sia Android sia iOS. Si tratta quindi di un controller estremamente versatile per chi gioca su più dispositivi, soprattutto in ambito mobile e console Nintendo.

Il GameSir G7 Pro Tri-Mode, invece, vanta la certificazione ufficiale Xbox, il che lo rende compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC, smartphone Android e anche con la piattaforma Steam. Questa certificazione rappresenta una differenza sostanziale, perché garantisce piena compatibilità e integrazione con l’ecosistema Xbox, inclusa la presenza del tasto Xbox originale sul mascherino frontale.

Dal punto di vista della connettività, entrambi i controller offrono tre modalità di utilizzo: Bluetooth, connessione cablata e dongle wireless. Questa tripla modalità consente di adattare il controller a qualsiasi scenario di utilizzo, riducendo al minimo la latenza e garantendo stabilità di connessione.

Passando agli stick analogici, il Super Nova utilizza stick con tecnologia Hall Effect, progettati per prevenire il fenomeno del drift e garantire una maggiore durata nel tempo. Questa tecnologia assicura precisione e affidabilità anche dopo molte ore di utilizzo. Il G7 Pro Tri-Mode, invece, adotta stick con tecnologia MAG-RES, che offrono un controllo estremamente fluido e preciso. Anche in questo caso, la qualità è elevata e pensata per soddisfare i giocatori più esigenti.

I grilletti di entrambi i controller sono dotati di tecnologia Hall Effect, con possibilità di regolazione di precisione e arresto. Questo significa che è possibile bloccare la corsa dei grilletti in determinate posizioni, adattandoli al tipo di gioco: ad esempio, una corsa breve per gli sparatutto o una corsa completa per i giochi di guida.

Una differenza importante riguarda i pulsanti. Sul Super Nova, i pulsanti ABXY e il D-pad sono a membrana, una soluzione classica che garantisce silenziosità e una buona risposta generale. Sul G7 Pro Tri-Mode, invece, troviamo pulsanti ABXY con microinterruttori ottici, mentre il D-pad utilizza microinterruttori meccanici. Questo si traduce in un feedback più secco e preciso, particolarmente apprezzato nei giochi competitivi.

Per quanto riguarda la vibrazione, il Super Nova è dotato di doppi motori asimmetrici, mentre il G7 Pro Tri-Mode integra quattro motori Rumble, offrendo un feedback aptico più ricco e immersivo.

Entrambi i controller sono dotati di giroscopio. Il Super Nova dispone di un giroscopio a sei assi, utilizzabile su tutte le piattaforme supportate. Il G7 Pro Tri-Mode ha un giroscopio con mappatura, ma il suo funzionamento è limitato al PC.

Sul fronte della personalizzazione hardware, il Super Nova offre due pulsanti personalizzabili, mentre il G7 Pro Tri-Mode ne mette a disposizione quattro, garantendo una maggiore flessibilità per chi desidera configurazioni avanzate.

La batteria è da 1000 mAh per il Super Nova e da 1200 mAh per il G7 Pro Tri-Mode. In termini di autonomia, le prestazioni sono molto simili e, nella pratica, la differenza non è particolarmente rilevante.

Entrambi i controller vantano una frequenza di polling di 1000 Hz, un valore elevato che assicura una risposta rapida e una latenza minima.

Un’ulteriore caratteristica esclusiva del G7 Pro Tri-Mode è la presenza di un jack audio da 3,5 mm, che consente di collegare direttamente le cuffie al controller. Il Super Nova, invece, non dispone di questa funzione.

Dal punto di vista software, entrambi i controller sono estremamente personalizzabili tramite le applicazioni ufficiali scaricabili dal sito GameSir. Attraverso il software è possibile configurare praticamente ogni aspetto del controller: grilletti, D-pad, pulsanti, levette, sensibilità, curve di risposta e mappatura dei pulsanti personalizzabili. Questa personalizzazione avanzata consente di adattare il controller in modo preciso alle proprie esigenze e al tipo di gioco.

Prezzi e conclusioni

Arrivando alla parte finale di questo confronto, è inevitabile parlare di prezzi, perché rappresentano uno degli elementi chiave nella scelta tra questi due controller. Il GameSir Super Nova ha un prezzo di listino di 59,99 euro, posizionandosi come una soluzione estremamente competitiva per chi cerca un controller versatile, ben costruito e ricco di funzionalità, soprattutto per PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Il GameSir G7 Pro Tri-Mode, invece, ha un prezzo di 99,00, giustificato da una dotazione tecnica più avanzata, dalla certificazione Xbox, dalla maggiore personalizzazione hardware e da alcune funzionalità esclusive come il jack audio e il D-pad intercambiabile. Esiste inoltre un’edizione speciale del G7 Pro Tri-Mode realizzata in collaborazione con il videogioco Wuchang Fallen Feathers, proposta a 119,99 euro, con un design completamente ispirato al gioco.

Dal confronto emerge chiaramente che il GameSir G7 Pro Tri-Mode è il controller più completo e avanzato, pensato per chi gioca su Xbox e desidera il massimo in termini di personalizzazione, precisione e funzionalità. Il GameSir Super Nova, invece, rappresenta una scelta eccellente per chi gioca su PC, Nintendo Switch o smartphone e cerca un controller affidabile, versatile e dal prezzo più contenuto.

La scelta finale dipende quindi esclusivamente dalle proprie esigenze e dalle piattaforme di utilizzo. Il consiglio resta quello di controllare sempre le offerte del momento, soprattutto in vista del periodo natalizio, per approfittare di eventuali sconti e acquistare il controller più adatto al miglior prezzo possibile. A tal proposito, per chi fosse interessato all’acquisto del GameSir G7 Pro Tri-Mode direttamente dal sito ufficiale GameSir, l’azienda ha messo a disposizione un codice sconto del 10%. Utilizzando il codice NCHSIT77 al momento del checkout è possibile ottenere uno sconto immediato sul prezzo di acquisto.