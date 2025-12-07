Galaxy Z Fold 8: nuove indiscrezioni riguardo le batterie

Samsung sta preparando il lancio del Galaxy Z Fold 8. Un modello che punta a risolvere alcune criticità storiche dei suoi smartphone pieghevoli. Nel dettaglio, tra i principali obiettivi dell’azienda ci sono il miglioramento della durata della batteria e della velocità di ricarica. Due aspetti spesso citati dagli utenti come punti deboli della serie. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Fold dovrebbe supportare una ricarica cablata fino a 45W. Una novità significativa rispetto ai modelli precedenti che richiedevano circa novanta minuti per una carica completa. Tale incremento rappresenterebbe un passo avanti, riducendo le attese e rendendo il dispositivo predisposto ad un uso intenso.

Samsung: cosa potrebbe cambiare per le batterie dei Galaxy Z Fold 8?

Le informazioni diffuse suggeriscono anche un aumento della capacità. Le batterie, infatti, potrebbero finalmente superare gli attuali 4.400 mAh presenti sin dal Galaxy Z Fold 3. Anche se non sono ancora noti i valori precisi, la stima più plausibile indica un’unità intorno ai 5.000 mAh, sufficiente per garantire un’autonomia più sicura. L’ottimizzazione dello spazio interno sembra aver permesso questi miglioramenti, aprendo la strada a un Fold 8 più equilibrato tra prestazioni e durata.

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Riguardo il design, le indiscrezioni parlano di una quasi totale riduzione della piega centrale del display. Accompagnata dal possibile ritorno della S Pen, uno strumento che amplia le possibilità d’uso. Il 2026 si prospetta un anno cruciale, dunque, per il mercato dei pieghevoli. Ciò anche con la possibilità che Apple introduca il suo primo iPhone pieghevole. Con tali premesse, il Galaxy Z Fold 8 potrebbe rappresentare la versione più completa e convincente della linea, proponendosi come un top di gamma competitivo.

Se le informazioni emerse verranno confermate, il nuovo smartphone di Samsung non solo migliorerà la gestione della batteria e la ricarica, ma potrà anche offrire un’esperienza d’uso più fluida e un design più raffinato. Consolidando, in tal modo, la posizione dell’azienda sudcoreana nel settore dei dispositivi pieghevoli.