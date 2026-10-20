Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 ricevono Android 17 in Europa

Android 17 arriva in Europa anche sui pieghevoli Samsung della scorsa generazione. Dopo il debutto della One UI 9.0 stabile in Corea del Sud, avvenuto la settimana scorsa, la distribuzione ha raggiunto il Vecchio Continente e coinvolge ora Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. I due modelli si aggiungono ai Galaxy A27, che avevano già iniziato a ricevere il nuovo software poco prima. Il colosso coreano sta quindi portando avanti il rilascio con un ritmo piuttosto sostenuto, allargando giorno dopo giorno la platea dei dispositivi interessati.

Firmware e tempi del rilascio per Galaxy Z Fold5 e Z Flip5

Chi possiede uno dei due pieghevoli può riconoscere l’aggiornamento grazie a sigle firmware ben precise. Galaxy Z Fold5 riceve la versione F946BXXU7HZIJ, mentre Galaxy Z Flip5 la build F731BXXU7HZIJ. Per ora non si conosce il peso dei pacchetti, un dettaglio che di solito emerge solo quando la distribuzione diventa più capillare.

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Il rollout graduale segue la strada già percorsa molte altre volte da Samsung. Il motivo è semplice e piuttosto sensato: rilasciare il pacchetto a scaglioni permette di accorgersi in tempo di eventuali problemi imprevisti, prima che finiscano per creare disagi su un numero enorme di smartphone. Con questo approccio l’azienda tiene sotto controllo l’intera operazione e può anche fermarla se qualcosa non dovesse funzionare come previsto. Se non ci saranno intoppi, nel giro di qualche giorno il nuovo sistema operativo dovrebbe arrivare su tutti gli esemplari attivi in Europa.

Per chi non vuole aspettare la notifica c’è sempre la verifica manuale. Basta entrare nelle Impostazioni, aprire la voce Aggiornamento software e avviare la ricerca delle novità disponibili. Se il pacchetto è già pronto per il proprio dispositivo, l’installazione può partire subito.

Cosa cambia con One UI 9.0

La nuova interfaccia non rivoluziona l’esperienza rispetto alla One UI 8.5, però porta con sé un numero consistente di funzioni inedite. Il salto è più evolutivo che radicale, insomma, ma le aggiunte non mancano e alcune promettono di farsi notare nell’uso quotidiano.

Tra le novità più curiose c’è My FanCam, una funzione pensata per i video che riesce a seguire automaticamente le persone durante la registrazione. Arriva poi una versione rinnovata di Now Nudge, capace di proporre suggerimenti contestuali più evoluti rispetto al passato. Anche Now Brief si arricchisce, con nuove possibilità di personalizzazione delle sue schede, così da adattare meglio le informazioni mostrate alle abitudini di ciascun utente.

Una parte importante del lavoro di Samsung riguarda gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Photo Assist ora accetta indicazioni vocali per alcune modifiche alle immagini, un passo che rende l’editing fotografico più immediato. Miglioramenti sono arrivati anche per Samsung Notes, Interpreter, Document Scan e Registratore vocale, applicazioni che toccano ambiti molto diversi tra loro, dalla scrittura alla traduzione, dalla digitalizzazione dei documenti fino alla registrazione dell’audio.

Per quanto riguarda i prezzi dei due pieghevoli, Galaxy Z Fold5 si trova online su Amazon Marketplace a 439 euro, mentre Galaxy Z Flip5 viene proposto sullo stesso canale a 247 euro. Galaxy Z Fold5 compare anche in un’altra offerta a 710 euro.

Fonte: TecnoAndroid