Galaxy Z Fold 8 Ultra e YouTube: video fermo ma l’audio continua

Chi possiede un Galaxy Z Fold 8 Ultra e negli ultimi giorni ha notato qualcosa di strano aprendo YouTube non deve pensare di essere l’unico sfortunato. Da qualche settimana si moltiplicano infatti le segnalazioni legate a un bug decisamente fastidioso, che colpisce proprio la riproduzione dei filmati. Il video si blocca all’improvviso mentre l’audio continua a scorrere tranquillo, come se nulla fosse successo.

Si tratta di un comportamento che a prima vista può sembrare una piccola seccatura, ma chi lo ha sperimentato sa bene quanto possa diventare irritante. L’immagine resta congelata sullo schermo e il sonoro prosegue per conto suo, lasciando l’utente davanti a un fotogramma immobile accompagnato da voci e musica che vanno avanti regolarmente. Una situazione poco piacevole, soprattutto su un pieghevole pensato anche per godersi i contenuti multimediali su un display ampio.

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Come si presenta il problema con YouTube

Il malfunzionamento non compare in modo casuale ma segue uno schema abbastanza preciso. Basta uscire dall’app mentre un filmato è in riproduzione e poi rientrarci per ritrovarsi con il video bloccato. Un gesto del tutto normale, che chiunque compie decine di volte al giorno passando da un’applicazione all’altra, magari per rispondere a un messaggio o controllare una notifica al volo.

Va detto che il difetto non si verifica sempre e non riguarda tutti gli utenti allo stesso modo. Capita però con una frequenza sufficiente ad aver riempito di commenti un thread sul forum coreano della community Samsung, dove le lamentele continuano ad arrivare. Anche nelle ultime ore sono comparse nuove testimonianze di persone alle prese con lo stesso inconveniente, segno che la questione è tutt’altro che chiusa.

Coinvolti anche Galaxy Z Fold 8 e Galaxy S26 Ultra

La gran parte delle segnalazioni riguarda Galaxy Z Fold 8 Ultra, ma il top di gamma pieghevole non è l’unico dispositivo interessato. Alcuni utenti raccontano di aver riscontrato lo stesso problema anche su Galaxy Z Fold 8 nella versione base e perfino su Galaxy S26 Ultra, lo smartphone di punta della gamma tradizionale. Un dettaglio che allarga il perimetro del guaio e rende più complicato capire da dove abbia origine.

Proprio l’origine del bug rimane il punto più oscuro. Al momento non esiste una causa ufficiale e non c’è nemmeno una soluzione confermata. Il quadro si complica ulteriormente perché YouTube ha già avuto alcuni problemi tecnici di recente, e quindi non è chiaro se la responsabilità vada attribuita all’applicazione di Google oppure al software sviluppato da Samsung per i propri dispositivi.

Colpisce in ogni caso il fatto che si parli di prodotti che costano migliaia di euro, alle prese con un intoppo così elementare su una delle app più utilizzate al mondo. Guardare un video, uscire un attimo e poi riprendere la visione dovrebbe essere un’operazione scontata, soprattutto su telefoni che si collocano ai vertici del mercato per prezzo e dotazione tecnica. Per chi si trova a vivere questa esperienza, almeno, c’è la consapevolezza di non essere un caso isolato. Nel frattempo Samsung non ha ancora risposto al thread aperto dagli utenti sul forum coreano.

Fonte: TecnoAndroid