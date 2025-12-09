Galaxy Watch Ultra 2: atteso il debutto insieme a Watch 9 e Z Fold 8

Se ne parlava già da qualche tempo ma ora piovono ulteriori conferme: Samsung avrebbe avviato lo sviluppo del Galaxy Watch Ultra 2. Il prossimo smartwatch del colosso sudcoreano dovrebbe arrivare a breve e insieme al nuovo Galaxy Watch 9. Entrambi dovrebbero condividere il palco con la prossima generazione di pieghevoli, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, per un evento estivo particolarmente ricco. L’ipotesi più probabile pare essere quella del mese di luglio per il lancio, proprio in linea con il tradizionale calendario scelto dall’azienda per gli annunci dedicati all’ecosistema mobile.

Il modello Ultra rappresenta la proposta più resistente della linea Galaxy Watch e si posiziona come concorrente diretto dell’Apple Watch Ultra. L’aggiornamento presentato quest’anno ha introdotto essenzialmente un nuovo colore e più memoria interna, lasciando invariata la struttura del dispositivo. Le anticipazioni sul 2026 suggeriscono invece un’evoluzione più concreta, con un Ultra 2 capace di segnare un passo in avanti rispetto all’attuale generazione.

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Lo sviluppo e il ruolo del Galaxy Watch 9 Ultra

Le informazioni riportate da GalaxyClub.nl indicano che Samsung sta lavorando a una versione evoluta del suo smartwatch più robusto, progettata sulla base del Galaxy Watch 9. Internamente, il dispositivo sarebbe identificato come “Galaxy Watch 9 Ultra”, anche se questo nome non dovrebbe essere quello scelto per la vendita. Il ciclo di sviluppo dei due modelli segue la classica finestra estiva adottata dal brand, coincidente con il debutto dei pieghevoli di punta. Nello stesso periodo, oltre a Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, potrebbe trovare spazio anche un eventuale Z Fold 8 Wide.

Le possibili caratteristiche dei nuovi smartwatch

Le specifiche non sono ancora trapelate, ma le previsioni indicano diversi miglioramenti plausibili. È atteso un incremento della potenza di elaborazione, con la possibilità di adottare un’architettura a doppio chip supportata da un coprocessore dedicato. Il display potrebbe offrire una luminosità più elevata, mentre l’autonomia dovrebbe beneficiare di batterie più capienti o di un’efficienza energetica superiore. Il monitoraggio della salute potrebbe inoltre diventare più accurato grazie a nuove soluzioni hardware e a un affinamento degli algoritmi software.

L’estate 2026 potrebbe quindi segnare una fase chiave per la linea wearable di Samsung, con il debutto di un modello Ultra realmente rinnovato e un Galaxy Watch 9 pronto a raccogliere l’eredità della serie attuale.